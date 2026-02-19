天皇ご一家は2月17日、東京都台東区の東京都美術館で開かれていた「第100回国風盆栽展」を鑑賞された。皇室担当記者はこう振り返る。

「天皇ご一家は、推定樹齢がおよそ400年の五葉松などをご覧になりました。盆栽は天皇陛下の長年のご趣味ということもあり、ご一家そろって興味をもたれているのでしょう」

このご鑑賞には、2月1日付で日本盆栽協会の名誉総裁に就任されていた信子さまが案内役として、天皇ご一家と談笑しながら会場を回られていた。ベージュのタートルネックに淡いベージュのセットアップを合わせたコーディネートで、ご一家とともに盆栽をご覧になっていた。

「奇しくも愛子さまも、お召し物を淡いピンクやピンクベージュで統一されており、信子さまとリンクコーデをしているように見受けられました。さらに、両陛下はネクタイとセットアップにそれぞれボルドーを取り入れていましたが、信子さまも深い赤のイヤリングを選ばれていたのです。天皇ご一家と信子さまが並ばれた際の、コーディネートの一体感は抜群でした」（ファッションライター）

天皇ご一家と信子さまの意外なリンクコーデに、X上では絶賛の声が上がっていた。

《天皇御一家と信子様で打ち合わせなさってのスーツでしょうか？ 色合いもマッチしていて、良いですね》

《信子様とリンクコーデで、とても愛らしい敬宮様でした》

《天皇皇后両陛下がリンクコーデ。敬宮さまと信子さまがリンクコーデ。信子さまをおひとりにはさせないというお気遣いが本当に素敵》

「信子さまは、歌会始の儀で愛子さまが成年皇族になられた喜びを詠まれたり、今年の新年一般参賀でも隣り合って談笑されたりと、以前から愛子さまのご成長をそばで見守られてきました。

両陛下と愛子さまのお召し物について、信子さまは天皇ご一家の側近らと連絡を取り合われ、ご自身のお召し物を選ばれていたと思います。というのも、皇后さまと行事などでご一緒になる場合、妃殿下をはじめ女性皇族の方々は、必ずご一家の側近らとお召し物について確認し合うことが通例となっているからです。

今回は近しい色合いの装いでお出ましになっていたわけですが、信子さまもこのたびは、きっと楽しまれながらお召し物をお選びになったことでしょう」（前出・皇室担当記者）

愛子さまと信子さまの穏やかなご交流が、これからも拝見できることを期待したい――。