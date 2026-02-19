１９９２年アルベールビル冬季五輪フィギュアスケート女子でトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、銀メダル獲得から銀メダルから３４年。伊藤みどりさんの近影が公開された。

伊藤さんは１９日までに自身のインスタグラムを更新し、「頑張れ日本…応援しています…」とミラノ・コルティナ五輪で奮闘する後輩たちにエール。「伊藤みどりスケートお教室 ようこ先生 まや先生 みどり…」とつづり、仲間との３ショットをアップした。

アルベールビルでは五輪史上初めて女子選手として３回転半を成功した伊藤さん。５６歳の姿にフォロワーは「みどり先生お元気そうで何よりです」「みどりちゃんの応援は特別です」「レジェンド」「先生をされていらっしゃるのですね」と驚いた。

１７日に行われた五輪のショートプログラムでは初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が冒頭でトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、自己ベストの７８・７１点で首位発進。五輪での日本女子のトリプルアクセル成功は伊藤みどりさん、浅田真央さん、樋口新葉に続く４人目となった。