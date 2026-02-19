アジア株 総じて上昇、豪州株は続伸 アジア株 総じて上昇、豪州株は続伸

東京時間17:15現在

香港ハンセン指数 26705.94（休場）

中国上海総合指数 4082.07（休場）

台湾加権指数 33605.71（休場）

韓国総合株価指数 5677.25（+170.24 +3.09%）

豪ＡＳＸ２００指数 9086.17（+79.18 +0.88%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83033.94（-700.31 -0.84%）



１９日のアジア株は総じて上昇。前日の米国株が上昇したことなどを好感して、アジア株は買い優勢で推移した。休場明けの韓国株は急反発。ハイテク株などを中心に買いが広がった。中国本土市場、香港市場、台湾市場は春節（旧正月）のため休場。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングス、石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループ、通信会社のテルストラ・グループ、医療情報会社のプロ･メディカス、ウラニウムの採掘会社のパラディン・エナジー、デジタル決済会社のブロックが買われた。



