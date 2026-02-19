「Gemini II」に新色Light Pearl、Deep Forest

完実電気は、Devialetの完全ワイヤレスイヤフォン「Gemini II」に、新色Light Pearl、Deep Forestを追加する。2月27日発売で、価格は64,800円。

Light Pearl

Deep Forest

2つの新しいカラーは、Devialet製品群全体における調和の取れたデザイン展開の一環として登場。Light Pearlは、「Devialet Phantom Ultimate」の発表とともに初めて登場したフィニッシュで、セラミックのビスク(素焼き)から着想を得た、やわらかくエレガントなウルトラマットのオフホワイトトーンが特徴。

Light Pearl

Deep Forestは、ほのかなグリーンのニュアンスを帯びた、深みのあるオーガニックなダークカラーを表現している。

Deep Forest

カラー以外の特徴は既存モデルと同じ。3層のポリマーにチタンコーティングを施した10mmのドライバーユニットを搭載。歪みが少なく、パワフルで透明感のあるサウンドを実現するという。磁気回路には強力ネオジウムマグネットを採用。

アクティブノイズキャンセリング機能も搭載。このイヤフォンのために特別に開発された「Devialet Adaptive Noise Reduction」機能により、周囲の環境音に合わせてノイズキャンセルのレベルをリアルタイムに調整する。ハイブリットデュアルマイク構造とIDCテクノロジーを使用したデジタルフィルターの組み合わせにより、より高い周波数でのノイズキャンセル効果を向上させた。

「Devialet Gemini」アプリでタッチ操作のカスタマイズ、6バンドイコライザーによるイコライジング、ファームウェアアップデートなどが可能。