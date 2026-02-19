静岡県内からただ1人ミラノ･コルティナオリンピックに出場した掛川市出身のスノーボーダー･三木つばき選手が帰国し、オリンピックの裏話を語ってくれました。



オリンピックでの闘いを終え帰国した三木つばき選手は、2月15日、「Daiichi-TV」を訪れました。



三木選手は、女子パラレル大回転準々決勝、地元イタリアのエリザ・カフォント選手と対戦。わずか0.02秒差で敗れ6位入賞となりました。





（ミラノ･コルティナ五輪代表 三木 つばき 選手･22歳）「彼女（エリザ選手）は周りから見ていて、いい意味でひょうひょうとしている。大舞台でも自分の力を出してくるような、今一番きている選手だと思っていたので、負けたくはなかった。僅差で勝つ時は勝ったという確信が出る。僅差で負ける時は『うわ、どっちだ』と思う…『どっちだ』と思った時点で負けたという感じ」結果に満足はできなかったものの、地元からの大声援は背中を強くしてくれるありがたい存在だったといいます。（ミラノ･コルティナ五輪代表 三木 つばき 選手･22歳）「たくさんの人に見て応援していただきありがとうございました。ここにメダルを下げられたら一番良かったが、絶対に金メダルを獲得して見せたいと改めて強い覚悟が生まれたので、次の4年間もさらに強くなって挑みたい。応援よろしくお願いします」そして、最後に、4年後フランスで行われるオリンピックに向けて決意を語りました。（ミラノ･コルティナ五輪代表 三木 つばき 選手･22歳）「メダルを取ることは当たり前。滑ればメダルを取れるぐらいの自信を持てるように、この4年間頑張りたい。そうなればオリンピックを見てもらうことがより楽しめる。そういう自分を4年間で作っていきたい」