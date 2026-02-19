山形県内の戦争の記憶を次の世代へ伝えていくために資料の収集や展示の方法について意見を交わす検討委員会の第1回の会議が19日、山形市で開かれました。



この検討委員会は、戦争にまつわる資料の保存と記憶の継承のあり方を話し合い、具体的な仕組みづくりにつなげる目的で県が設置したものです。



県地域福祉推進課・広谷勝子課長「本県の戦傷病者は2024年度に0人となった。家の建て替えや代替わりなどで資料が散逸しているとの指摘もあり戦争体験を直接聞く機会が急速に減少している現状がある」





19日初めて開かれた会議には、学識経験者や遺族会、地域で戦争の記憶の継承に取り組む住民ら10人の委員が出席しました。会議の座長には、日本近現代史を専門とする駒沢大学の加藤聖文教授が選ばれました。加藤教授は、住宅に眠る日誌などといった文書のほか、軍服・装備など戦争遺品の適切な保管が難しい現状に触れました。駒沢大学文学部 加藤聖文教授「空き家になって古文書に紛れて戦争の記憶にまつわる資料も一緒になって放置されてそのまま朽ち果てていく状況がある。やっぱりこれは公的なものとしてなんとかしないといけない。公共の記憶として伝えていかなければいけない」会議では委員たちが、それぞれの活動から見えてきた戦争資料をめぐる問題点について意見を交わしました。委員の一人、下山礼子さんは、2019年に村山市の自宅に「小さな小さな平和祈念館」を開設しました。戦後、日本兵らが旧ソ連などで過酷な労働を強いられた「シベリア抑留」にまつわる資料などを展示しています。小さな小さな平和祈念館 下山礼子館長「戦争遺品を収集して展示するだけで終わるのではなく本当に素人の人が見てわかる戦争と平和について考えることができる施設があってほしい」委員からはこのほか「戦争遺品の収集と公開にあたっては遺族の感情も含めて考えていくべき」などの意見が出されました。県は2026年度以降に基礎調査を行い、県民向けのアンケートを実施するほか、他の県での先行事例について情報を集めます。検討委員会は新年度内に2回ほど会議を開き、方向性の取りまとめを行うということです。