こちらは県内のクマの目撃情報を素早く共有するため、おととし7月に運用が始まった県のツキノワグマ等情報マップシステム＝「クマダス」です。



去年の大量出没の際は活用した方も多かったのではないでしょうか。



今年もすでにクマの目撃情報などが寄せられていて、今月はこれまでに14件、雪の上に残されたクマの足跡などの情報がクマダスに掲載されています。



このデジタルツール「クマダス」はどのようにして生まれたのか？





【県民必見のクマダス】

開発の舞台裏や、運用上の工夫、それに今後の展望について開発担当者に聞きました。

リベンリ秋田 櫻井誠社長

「まず見やすいっていうところは大前提ではあったんですけど、あと情報のスピードはすごい大事だなと思っていて命にかかわるので、それをどういうふうに速くしていくかみたいなのは結構気を使って」



仙北市角館町にオフィスを構えるIT企業「リベンリ秋田」の櫻井誠社長です。



3年前に神奈川から秋田に移住。



その直後クマを目撃したことをきっかけに、クマダスの開発に取り組み始めました。



去年は10月から11月にかけて、住宅街など人の生活圏で相次いだクマの目撃。



「クマダス」には、おととしの同じ時期に比べて20倍近いアクセスがあり、ピーク時には約5,000人が同時に閲覧していました。



このためサーバーに負荷がかかりページが開くまで時間がかかる事態も発生しました。



さらに頭を悩ませたのが「クマダス」の閲覧数に応じて毎月数十万円の費用が発生していた地図の使用料です。



櫻井さん

「（大量出没直前に）無料の地図をデフォルト表示にしたんですよ。あの時（有料の）グーグルマップから無料に切り替えてなかったら多分何千万（円）とかいってたんですよ。 やばかったなと思って。それこそ本当にタイミングが良かったなと思って。9月末ぐらいに切り替えて、10月末にはもう何百万アクセスだったんで、いや、倒産してたかもなと思いました」

【地域課題は“開発の種”】

クマの目撃情報とクマによる被害状況を一元化し、県民に注意を呼びかけるデジタルツールとして生まれた「クマダス」。



開発段階から意識していたのは、正しい情報をいかに早く出せるかという速報性です。



県自然保護課 近藤麻実さん

「基本的には警察に入ってきた情報を県警からもらって、私たちの方でポチポチ（出没地点を）入れてるんですよ。なのでどうしてもタイムラグがあるという状況」



試作を重ねて誕生した「クマダス」。



目撃者自身が投稿した情報が素早く地図上に反映され、登録している県民にメールや通話アプリのラインを通して知らせます。



県と仙北市の誘致企業として神奈川の湘南から仙北市にオフィスを移した櫻井社長。



移転の背景にあったのは、地方の抱える課題を現場で拾いあげてITの力で解決しようという強い思いでした。



櫻井さん

「地元の皆さんの課題をどうやって解消するかは話をしながらじゃないとなかなか進まない部分もあると思うので」

【秋田発のシステムを世界に】

スマートフォンに搭載された位置情報の精度が向上した現代だからこそ、速さと正確さが両立できた「クマダス」。



今後技術が向上すれば、秋田から地方の抱える課題を解決できるツールがさらに生み出せる可能性があると櫻井社長は話します。



櫻井さん

「秋田県内だけの課題にとどまらず、日本全国のそういった特に地方のですね、あの、人手不足だったりとか、デジタルが遅れている部分だったりとかに、こう使いやすくて刺さりやすいシステムをせっかく今、 AI エージェントとか生成AI流行っているので、それを使ってどんどん作って、秋田発のシステムを日本全国、もしくは全世界に売っていきたいなというふうに思っています。 」



秋田発のデジタル技術が私たちの生活をより快適にしてくれる日が来るのかもしれません。



♢♢♢♢♢



去年の大量出没の際にはクマから身を守る重要な情報となったクマダス。



一方で、いたずらや偽の投稿で正確な情報提供に、支障をきたしたケースもありました。



こうした虚偽の投稿について、鈴木知事は厳正に対処する方針を明らかにしていて、開発・運営しているリベンリ秋田も警察と連携して対応にあたっていると話しています。