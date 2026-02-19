秋田市の工芸作家こだわりの作品が一堂に 伝統の秋田塗や杢目銅など約1,000点を展示・販売 秋田
秋田市で活動する工芸作家が手掛けた作品を一堂に集めた展示販売会が始まりました。それぞれの作家こだわりの作品が楽しめます。
秋田市工芸品まつりは工芸品の魅力に触れてもらおうと、市内に工房を構える人たちで作る団体などが開いたものです。
伝統の技法を受け継ぎ、創作を続ける作家の作品など約1,000点が展示、販売されています。
こちらは伝統の漆器、秋田塗です。
卵や貝の殻などで模様をつくり、その上に漆を重ねていて、光沢が最大の魅力です。
木の年輪のような模様が特徴の杢目銅は、江戸時代に秋田で生まれた職人技を、アクセサリーなど現代のスタイルに合わせた作品として表現しています。
来場者
「ハタハタです。ハタハタの箸置きいいなと思って」
来場者
「ここのペンダントひとついただきました」
記者
「どんなところがすてきでしたか」
来場者
「色がとてもきれいでね」
来場者
「素敵ですね～楽しいのがいっぱいあって楽しんでます」
「秋田市工芸品まつり」は、にぎわい交流館AUで23日祝日の月曜日まで開催されています。