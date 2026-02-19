地域のコミュニティ食堂の運営団体にコメを寄贈 物価高騰の中で高齢者や子どもを支える活動を支援 秋田市
物価高騰が続く中一人暮らしの高齢者や子どもたちを支えるため地域のコミュニティ食堂を運営している団体に、秋田市に本部を置く協同組合がコメを贈りました。
コメの支援を行ったのは、こくみん共済コープ秋田推進本部です。
公式アプリの新規登録者1人につき、約100グラムのコメを社会福祉団体などに寄贈することにしていて、去年6月からの半年間に県内で登録があった数に応じた75キロのコメを、地域のコミュニティ食堂を運営している団体に贈りました。
最近は50食用意しても足りないほど、さまざまな世代の人が訪れるといいます。
あきたパートナーシップ 畠山順子理事長
「この日を待ってるという方たちもいらっしゃって、もう早々と並んでいるような状況が続いてます、やはりすごく物価の高騰でなかなか私たちも準備するのに大変なんですけど、こういうふうにお米、一番使わせていただくお米ですのでこれをいただけたことに本当に心より感謝申し上げます」
こくみん共済コープ秋田推進本部 澤田宏本部長
「実際の現状でやっぱり苦労されている方、たくさんいらっしゃりますので、私どもの事業を通じてそれに少しでも貢献できることはですね、非常に光栄なことですし、できる限り続けていきたいなと思っております」
秋田推進本部では、5月末までのアプリ登録分についてもそれに応じたコメを贈ることにしています。