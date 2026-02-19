湯沢市に本店を置くJAこまちと今年4月に合併することが決まっているJAうごが感謝祭を開きました。



地元の子どもたちの歌や踊りなどを楽しみながら生産者がこれまでの歩みに思いを巡らせました。



新年度からの合併で、28年の歴史に幕を閉じるJAうごが開いた感謝祭。



地元の羽後明成小学校の児童たちが歌と踊りを披露したほか、総合学習の時間で学んだ米づくりを劇にして発表しました。





子どもたちの劇「こんなに少なくて大丈夫？一株でお米が50グラムとれるんだ。お米で表すと茶碗1杯分」羽後町の新成地区と明治地区、それに元西地区の3つのJAが合併し1998年に誕生したJAうご。早春の味覚のフクタチをはじめ、GI＝地理的表示保護制度に登録されている夏野菜のひばり野オクラなどのブランディングを進め、農産物の生産に努めてきました。しかし、組合員の高齢化や減少を背景に経営基盤の強化を図るため、今年4月にJAこまちと合併することが決まっています。19日の感謝祭では佐々木常芳組合長が、生産者のこれまでの協力に感謝の言葉を述べました。JAうご 佐々木常芳組合長「28年間のありがとうを伝えたくて、職員のみなさんがいろいろ企画をして行われる感謝祭でございます」「秋田県で一番小さい農協でありましたけれども支えてくれてありがとうございます」集まった生産者たちはお祭りを楽しみながらも、これまでのJAの歩みに思いを巡らせていました。組合員「さみしいよ、何を言っても」「キュウリとスイカは（夫婦）二人で頑張っていくつもりでおります」組合員「職員には頑張ってほしい。合併なってもJAこまちさいっても、JAうごでこういうことやってきたんだよっていうことを誇りに思って頑張ってほしい」羽後町を含む湯沢雄勝地区を一つのエリアとする新しいJAは、「JAこまち」の名称を引き継ぎ、4月1日にスタートします。