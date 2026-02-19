新たなスタジアム整備をめぐり鈴木知事は、ブラウブリッツ秋田が中心となって集める民間資金が、目標金額に達することが事業を進める前提条件となるという考えを示しました。



県はこれまでに事業費の半分以上を民間で負担するべきとの考えを示しています。



県議会の代表質問で新たなスタジアムの整備方針について質された鈴木知事は、県民からの理解を得るため事業費についてはブラウブリッツを中心とした民間に、県と秋田市の両者の負担額と同じか、それ以上の負担を求める考えを改めて示したうえで次のように述べました。





鈴木知事「現在はまだ県と市、クラブのそれぞれが方針を示している段階ではありますが、目標金額の達成は県民や企業の皆様から幅広くご理解をいただいたことの証となるものであり本事業を推進する上での前提条件にもなると考えているところであります」新たなスタジアムをめぐってブラウブリッツは、民間資金の確保のため企業版ふるさと納税を活用した寄付を募ることにしていて、県と秋田市に制度設計や基金の創設などを求めています。鈴木知事は、県でその受け皿づくりを進めることで「ブラウブリッツ秋田の円滑な資金調達を支援していく」と述べました。