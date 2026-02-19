ABS秋田放送

19日は二十四節気のひとつ雨水です。

降るのが雪から雨に変わり、雪どけが始まるころと言われています。

ただ、19日の県内は最高気温が0度に届かない真冬日の地点が多く、季節の歩みが足踏みしました。

それでも、秋田市では一足早く梅の花が綻んでいました。

関向アナウンサー
「あさ8時過ぎの秋田駅前です。気温は氷点下1.2度まで冷え込んでいます。きょうはみなさん、しっかり着込んでますね」

上空の寒気の影響で19日の県内は冷え込みました。

最低気温は大館市で氷点下3.9度、横手市で氷点下2.4度、秋田市中心部で氷点下1.5度など、全ての地点で0度を下回りました。

日中も気温は上がらず、各地の最高気温は仙北市田沢湖で氷点下1.5度、大仙市大曲で氷点下0.1度など、半数ほどの観測地点で真冬日となりました。

この寒さの一方。

関向アナ
「いま外はかなり風が強まっているんですが、建物の中は少しほっとしますね。こちらでは紅梅が綻び始めています。春の予感ですね！」

秋田市にある、道の駅あきた港のセリオンリスタです。

ガラス張りで日差しが届きやすく、冷たい空気が入りづらいこともあり、紅梅が一足早く綻んでいました。

例年はこの時季に見ごろを迎えるということですが、今年は厳しい寒さが続いたためか、1か月ほど遅れてようやく花が開き始めました。

夏はハマナス、秋はキンモクセイと季節を彩る植物が楽しめる場所でいま、春の訪れを感じさせてくれています。

季節の歩みが足踏みとなりましたが、20日以降は日中の気温が平年を上回る日が続く見込みです。

特にこの土日は各地で気温が上がり、日曜日は4月並みとなりそうです。

その先も短い周期で天気が変わりそうですが、季節は少しずつ春へと向かっています。