カーネーションが、アルバム『WILD FANTASY』20周年ライブを6月13日にビルボードライブ東京にて開催する。

本公演は、2006年リリースの同アルバムから20周年を記念したアニバーサリー公演に。自身のレーベル ハリケーン・レコーズ設立第1弾作品としてリリースされ、エンジニアとして元メンバーの鳥羽修が参加した作品だ。本公演では、当時ドラマーとしてバンドの屋台骨を支えた矢部浩志のゲスト参加が決定。さらに、松江潤、岡本啓佑、佐藤優介といったメンバーが脇を固める。

これまでここビルボードライブでは、『a Beautiful Day』再現ライブや『LIVING/LOVING』20周年記念ライブと、メモリアルなパフォーマンスを繰り広げてきたカーネーション。色褪せることのない楽曲群を、親密な空間で堪能できるステージになる予定だ。

チケットは、3月2日正午よりClub BBL会員／法人会員先行、3月9日正午よりゲストメンバー／一般販売がスタートする。

（文＝リアルサウンド編集部）