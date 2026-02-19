東京証券取引所が１９日に発表した２月第２週（２月９～１３日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１兆２３２３億５５４４万円と６週連続の買い越し。８日の衆院選での自民党の大勝を受け、昨年１０月第１週（１兆２３９８億４７８６万円）以来の買い越しとなった。前週は２７４５億９８１２万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は５５１４億円の買い越し。現物・先物の合計では１兆７８３８億円と２週連続で買い越した。前週は９４５７億円の売り越しだった。



現物での個人投資家は１兆１６５８億７１７２万円と２週連続の売り越し。信託銀行は４４４０億４３６万円と６週連続で売り越した。事業法人は１１４７億５６６６万円と２０週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで２６８８円（５．０％）上昇している。



出所：MINKABU PRESS