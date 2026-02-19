キャンペーン：タムロン新レンズが抽選でもらえるモニターキャンペーン CP+2026会場限定でノベルティをプレゼント
株式会社タムロンは、「CP+2026」への出展と、フルサイズミラーレスカメラ対応の交換レンズ「35-100mm F/2.8 Di III VXD（Model A078）」の発表を記念し、2つのキャンペーンを実施する。
1つ目は、TAMRON ID会員を対象とした「体験モニター＆プレゼントキャンペーン」。発売日に新製品を届けるモニター企画で、当選者10名のうち事前抽選で選ばれた2名には、試用したレンズをそのまま進呈する。応募にはTAMRON IDへの会員登録が必要だが、新規・既存を問わず誰でも参加できる。
2つ目は、CP+2026の同社ブースへの来場者を対象とした「会場限定ノベルティプレゼント」。ブース内でのSNS投稿を通じて新製品の魅力を発信した先着2,000名に、オリジナルグッズを贈る。
体験モニター＆プレゼント
応募期間
2026年2月19日（木）～3月1日（日）
参加方法タムロン公式X（@TamronJP）をフォロー キャンペーン対象投稿をリポスト 指定の応募フォームから必要事項を入力
当選者
10名（うち2名にレンズをプレゼント）
当選発表日
2026年3月6日（金）
モニター体験期間
2026年3月28日（土）～4月27日（月）
CP+2026会場限定ノベルティプレゼント
実施期間
2026年2月26日（木）～3月1日（日）
参加方法
CP+2026 タムロンブース内で35-100mm F2.8 （Model A078）の画像をSNSに投稿
当選者
先着2,000名（CP+2026タムロンブース受付で引換）