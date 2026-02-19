株式会社タムロンは、「CP+2026」への出展と、フルサイズミラーレスカメラ対応の交換レンズ「35-100mm F/2.8 Di III VXD（Model A078）」の発表を記念し、2つのキャンペーンを実施する。

1つ目は、TAMRON ID会員を対象とした「体験モニター＆プレゼントキャンペーン」。発売日に新製品を届けるモニター企画で、当選者10名のうち事前抽選で選ばれた2名には、試用したレンズをそのまま進呈する。応募にはTAMRON IDへの会員登録が必要だが、新規・既存を問わず誰でも参加できる。

2つ目は、CP+2026の同社ブースへの来場者を対象とした「会場限定ノベルティプレゼント」。ブース内でのSNS投稿を通じて新製品の魅力を発信した先着2,000名に、オリジナルグッズを贈る。

体験モニター＆プレゼント

応募期間

2026年2月19日（木）～3月1日（日）



参加方法

当選者

タムロン公式X（@TamronJP）をフォロー キャンペーン対象投稿をリポスト 指定の応募フォームから必要事項を入力

10名（うち2名にレンズをプレゼント）



当選発表日

2026年3月6日（金）



モニター体験期間

2026年3月28日（土）～4月27日（月）

CP+2026会場限定ノベルティプレゼント

実施期間

2026年2月26日（木）～3月1日（日）



参加方法

CP+2026 タムロンブース内で35-100mm F2.8 （Model A078）の画像をSNSに投稿



当選者

先着2,000名（CP+2026タムロンブース受付で引換）