「休職したら、もう元のポストには戻れないのではないか」 「メンタルは強いと思っていたのに、追い詰められている自分が情けない」

広告代理店特有のプレッシャーにさらされ、心身ともに限界を感じながらも、キャリアへの不安から立ち止まれない。そんな苦境に立たされた31歳男性からの痛切な相談です。

相談内容 31歳／男性

広告代理店に勤めています。激務とプレッシャーで心身ともに限界が来ています。休職しようかずっと悩んでいますが、休職した同僚が復帰後に元々いたポストから外されているのを見てきました。自分のキャリアが終わってしまうのではないかと思い、怖くて休職できません。本当は転職したほうがいいのかなと思いますが、転職活動をして新しい環境にいく精神力と体力がいまの自分にはないです。メンタルは強いほうだと思っていたので、自分が休職手前まで追い詰められていることに焦りと悲しさを感じています。

「強者生存」のバイアスから自分を解放する

広告・PR業界には、「強い者だけが生き残る」という生存者バイアスが強く働く傾向があると坂井さんは指摘します。

いまの苦しさは 個人の能力不足ではなく、業界や組織の構造が生み出している 「構造要因」です。

また、メンタルは環境によって容易に変動するものであり、一定ではありません。 いま追い詰められているからといって、自分に価値がないと否定する必要はない のです。

「もう十分頑張ったからいいんじゃないか」と坂井さんは語りかけます。

休職を「キャリアの再構築期間」と再定義する

「休職＝キャリアの終わり」という恐怖に対し、坂井さんは全く異なる解釈を提案します。

休職を、キャリアを止めることではなく、誰にでも必要な「土日祝日」の少し長いバージョン、人生の土日だと捉えてみてください、と坂井さん。

弱さゆえに休むのではなく、 今後のキャリアをよりよくするための「再構築期間」 として定義し直します。

実際に、休職を経て別の会社でいきいきと活躍している人は数多く存在します。いまの会社でポストを外されたとしても、それが人生の終わりを意味するわけではないと、坂井さんはいいます。

「痛みがわかる」という一生ものの学び

坂井さん自身も新卒時代に激務で追い詰められ、通勤時の記憶がなくなるほど会社に行くのが辛かった経験があると話しました。しかし、そのときの辛さがあるからこそ、いま人の痛みを考えて働くことができ、理論を学ぶ原動力になったといいます。

「病んだ」と悲観するのではなく、この経験を通じて「人の気持ちがわかるようになった」と捉えることができれば、それは将来のキャリアにおける大きな武器になります。

まとめ

✅個人の弱さではなく、組織の構造要因として客観的に見る

✅メンタルは変動するものであり、自分に価値がないわけではない

✅休職をキャリアの終わりではなく、人生を整えるための「長い土日」と捉える

坂井さんは最後に、10年後、あのとき休職してよかったと思える日は必ず来ると語り、まずは心身の回復を最優先にしてほしいと締めくくりました。

