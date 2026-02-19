「我々でいいの!?」国民的人気バンドが国立のピッチに！ メンバー興奮「やったー！」「超楽しみ！」
FC東京は２月19日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第５節の横浜F・マリノス戦におけるイベントを発表した。
試合は国立競技場で３月７日に開催。同日には、『国立MAX熱戦』のスペシャルゲストとして、国民的ビジュアルバンド『ゴールデンボンバー』が来場し、スペシャルライブを実施。老若男女に愛される代表曲『女々しくて』を披露する予定だ。
クラブの公式Xでは、メンバーからのメッセージをアップロード。「やったー！」「すごい！」「我々でいいの!?」「よろしくお願いします！」「超楽しみ！」などと伝える。
ボーカルの鬼龍院翔さんは「バンド歴、20年なんですけど、そこで学んだ、培ったことすべてをそのスペシャルライブで出しますんで。必ず見てください！」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】４年連続紅白歌合戦に出演！ ゴールデンボンバーの楽しみMAXなメッセージ
