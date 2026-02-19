&TEAM（エンティーム）のNICHOLAS（ニコラス）とJO（ジョウ）が、2月18日夜に開催されたエルメス（HERMÈS）のファッションショーイベント「BRIDGE OF LIGHT」に来場。エルメスのスカーフを取り入れたコートスタイルや、モデルのSHIHOとの3ショットが公開され、話題を集めている。

【動画】エルメスを纏う&TEAM NICHOLASとJO（2本）／モデルSHIHOとの3ショット（12枚目）／2024年にもエルメスのショーに来場したNICHOLASとJO

■&TEAM・NICHOLASとJO、エルメスのフロントロウでオーラ放つ

イベントは、東京・銀座周辺の現在は使用されていない東京高速道路（通称・KK線）で開催。そんな非日常的な空間の中、フロントロウに並んだNICHOLASとJOは、ひときわ際立つ存在感を放った。

そして『FashionPress』のSNSにはエルメスコーデのポイントや「たくさんインスピレーションを受けた」というショーの感想を語るインタビュー、『FASHIONSNAP』には、フロントロウに座る2人の姿の様子が掲載された。

NICHOLASはトレンチコートに、ブルーを基調としたエルメスのスカーフを合わせたスタイル。レザーパンツでエッジを効かせつつも、品格を崩さない絶妙なバランスで魅了した。前髪を下ろし、毛先をラフ遊ばせたヘアスタイルが、新鮮な印象を与える。

一方のJOは、アップバングで額を出したスタイルに、赤とオレンジが差し色の馬の柄のスカーフを胸元にオン。黒のタートルネックとチェック柄ロングコートを端正に着こなし、185cmの長身を存分に生かしたシルエットを披露。立っているだけで絵になる圧巻のスタイルで視線をさらった。

■NICHOLAS&JO、モデルSHIHOとの3ショットも

また、同じくショーを訪れていたモデルのSHIHOのInstagramには、NICHOLASとJOとの3ショット（12枚目）が公開。中央で笑顔を見せるSHIHOを囲み、グラスを片手にやや緊張気味（？）な2人の表情も印象的だ。

SNSでは「ニコジョーめちゃくちゃカッコいい！」「ニコラスいつもと雰囲気違う感じで良き」「JOくんそのままランウェイいける」「ふたりともハイブランドがよく似合う」「ニコもJOも着こなし素敵」といった称賛の声が寄せられている。

■2024年、エルメスのメンズ2024年冬のファッションショーに来場したNICHOLASとJO