「日経225ミニ」手口情報（19日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限12万4364枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月19日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の12万4364枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 124364( 124364)
ソシエテジェネラル証券 76297( 76297)
バークレイズ証券 38310( 38310)
SBI証券 55104( 29214)
松井証券 20076( 20076)
日産証券 14853( 14853)
楽天証券 30103( 14131)
サスケハナ・ホンコン 12960( 12960)
JPモルガン証券 6170( 6170)
三菱UFJeスマート 8125( 4853)
ビーオブエー証券 3474( 3474)
マネックス証券 3323( 3323)
モルガンMUFG証券 3094( 3094)
BNPパリバ証券 3075( 3075)
ゴールドマン証券 2402( 2376)
広田証券 2308( 2308)
みずほ証券 2302( 2275)
インタラクティブ証券 1427( 1427)
フィリップ証券 1189( 1189)
野村証券 1105( 1029)
SMBC日興証券 27( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5284( 2284)
ソシエテジェネラル証券 2039( 2039)
バークレイズ証券 1375( 1375)
フィリップ証券 108( 108)
SBI証券 140( 90)
楽天証券 94( 64)
日産証券 50( 50)
JPモルガン証券 39( 39)
松井証券 32( 32)
三菱UFJeスマート 55( 27)
マネックス証券 17( 17)
ドイツ証券 13( 13)
シティグループ証券 5000( 0)
ゴールドマン証券 2000( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
ソシエテジェネラル証券 40( 40)
三菱UFJeスマート 26( 18)
フィリップ証券 14( 14)
松井証券 6( 6)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 8( 2)
マネックス証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース