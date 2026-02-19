「TOPIX先物」手口情報（19日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限7569枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月19日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7569枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7569( 7569)
ソシエテジェネラル証券 6324( 6324)
バークレイズ証券 3789( 3789)
JPモルガン証券 2228( 2228)
ゴールドマン証券 1631( 1605)
ビーオブエー証券 1326( 1326)
サスケハナ・ホンコン 885( 885)
モルガンMUFG証券 780( 780)
ドイツ証券 619( 619)
シティグループ証券 537( 537)
BNPパリバ証券 495( 495)
UBS証券 284( 284)
SBI証券 178( 146)
日産証券 142( 142)
野村証券 108( 108)
フィリップ証券 77( 77)
広田証券 58( 58)
三菱UFJeスマート 100( 54)
HSBC証券 39( 39)
インタラクティブ証券 29( 29)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
UBS証券 9( 9)
ABNクリアリン証券 8( 8)
フィリップ証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
バークレイズ証券 1( 1)
三菱UFJeスマート 4( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース