「日経225先物」手口情報（19日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万988枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月19日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万988枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10988( 9934)
ソシエテジェネラル証券 7017( 6894)
バークレイズ証券 3717( 3488)
サスケハナ・ホンコン 1888( 1888)
JPモルガン証券 1747( 1357)
日産証券 1295( 1295)
モルガンMUFG証券 1243( 1187)
SBI証券 1167( 780)
ビーオブエー証券 884( 714)
ゴールドマン証券 1882( 710)
UBS証券 1379( 527)
松井証券 512( 512)
みずほ証券 625( 492)
インタラクティブ証券 447( 447)
野村証券 1118( 365)
BNPパリバ証券 517( 346)
楽天証券 551( 343)
三菱UFJeスマート 292( 264)
ドイツ証券 244( 227)
シティグループ証券 1858( 194)
三菱UFJ証券 114( 0)
大和証券 93( 0)
岡三証券 30( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 80( 80)
ABNクリアリン証券 228( 28)
SBI証券 18( 18)
バークレイズ証券 16( 16)
BNPパリバ証券 10( 10)
松井証券 10( 10)
日産証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 8( 4)
ドイツ証券 4( 4)
JIA証券 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
UBS証券 300( 0)
シティグループ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース