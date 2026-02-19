この記事をまとめると ■昭和期の家電やクルマは荘厳さを感じさせる名称が主流だった ■かつて車名にはギリシア神話の神や英雄の名が多く使われていた ■近年は親しみ重視の名称が主流となり価値観が変化しているといえる

ギリシア神話に彩られた往年の車名文化

昭和の時代は、なにかにつけ「荘厳さや壮大さを感じさせる商品名」が流行っていたように思う。

その昔は、たとえば家庭用エアコンにも「霧ヶ峰」という、壮大で雄大な感じの商品名が付けられた。霧ヶ峰はいまでも現役バリバリの商品ではあるのだが、昨今の家庭用エアコンの商品名には「うるさらX」や「白くまくん」など、壮大さや荘厳さとは真逆の語感を用いるのがメインストリームになっている。荘厳・壮大な語感は、いまやあまり流行らないのかもしれない。

そしてクルマの商品名も、昨今は「ルーミー」「サクラ」「タント」などのぽわんとしたニュアンスの名前になっていることも多いが、かつては荘厳系や壮大系の車名が主に採用されていた。

そして荘厳系・壮大系車名の元ネタになることが多かったのが「ギリシア神話」だ。

ご承知のとおりギリシア神話とは、古代ギリシアで語り継がれていた神々や英雄、怪物などをめぐる物語の体系。そこに登場するけっこうな数の神々の名が、そのまま車名に流用されていたのである。

たとえば日産シルビアの「シルビア」は、ギリシア神話に登場する狩りと貞節の女神「アルテミス（ローマ神話ではディアーナ）」に使えるニンフ（精霊＝下級の女神）の名前。女神といっても下級のそれであるため、荘厳さには若干欠けるのかもしれないが、いちおうは荘厳系の車名である。

そして、フルサイズピックアップトラックである日産タイタン、または小型〜中型トラックであるマツダ・タイタンの「タイタン」は、ギリシア神話における巨人またはその一族の名で、天空神ウラノスと大地女神ガイアから生まれたクロノスなどの神々のことを指す「ティタン」の英語読みだ。

……そういえば「トヨタ・ガイア」「マツダ・クロノス」なんてクルマもあったなぁと思い出したが、いずれにせよ巨人族の名である「タイタン」は、フルサイズピックアップや中型トラックの車名としてはふさわしいだろう。やや大げさとも思うが。

スバル・アルシオーネの「アルシオーネ」は、ギリシア神話に登場する7人姉妹「プレーイアデス」のひとりである「アルキュオネー」に由来するものではなく、プレアデス星団（和名：すばる）でもっとも明るい恒星である「アルキオネ」から取られている。だが「スバル」というブランド名の由来となったプレアデス星団（すばる）の名前が、そもそもギリシア神話のプレーイアデスから来ているため、スバル・アルシオーネも「根本的に考えるならギリシア神話由来」と見るべきであろう。

車名から込められた思想を読み解く

ホンダ・オデッセイの「オデッセイ」は、古代ギリシアの長編叙事詩、Odysseia（オデュッセイア）の主人公である英雄Odysseus（オデュッセウス）に由来している。ホンダいわく、オデュッセウスが10年間にわたる冒険物語を体験したように、ロングドライブという冒険旅行を楽しんでほしいとの願いを込めてのネーミングだったという。

フォルクスワーゲンが北米と中国で販売している大型3列シートSUV「アトラス」は、ティタン（タイタン）神族の巨人に由来する車名。アトラスは、ギリシア神話によれば、最高神ゼウスに反逆した罰として「世界の果てで、天を両肩と頭で永遠に支えること」を命じられた神だ。

なお、話は若干それるが、最高神とされている「ゼウス」を車名に使うのはさすがにはばかられるのか、ゼウスという車名の量産車は存在しない。だが、某カスタムカーショップは、自社のエアロパーツとコンプリートカーに「ZEUS」の名を使っている。……なかなかの勇気である。

それはさておき、2014年のパリ・モーターショーで発表されたランボルギーニのコンセプトカー「ランボルギーニ・アステリオン」の「アステリオン」は、ギリシア神話に登場する牛頭人身の怪物「ミノタウロス」の本名だ。アステリオンは、牛頭人身ならぬ「5リッターV10エンジン＋モーター3基」のプラグインハイブリッド車であったため、どうやらこの名前が選ばれたらしい。中身と見事に合致している車名であり、「ランボさん、なかなかやるやんけ！」と称賛したいネーミングだ。

アメリカで1977年から1984年まで販売されたポンテアック・フェニックスは、いってみれば割と普通なアメ車の2ドアクーペおよび5ドアハッチバックだったが、それに「フェニックス（不死鳥）」という荘厳すぎる車名を付けるセンスというか図々しさは、謙虚を美徳とする我々日本人も、ちょっとは見習うべきかもしれない。

そしてフェニックス＝不死鳥というのは、いまやあまりにも有名で一般的になっている単語ではあるが、これもギリシア神話に由来している。

もともとは古代エジプトの神話に登場する「聖なる鳥」が原型であるらしいが、そのお話を、古代ギリシアの歴史家であるヘロドロスが著作のなかで「フェニックス」として紹介した。まさかヘロドロスさんも2400年ぐらいあとの世で「フェニックス」という名の微妙な乗り物が登場するなど想像もしていなかったと思うが、まあ人生も人類の歴史も、いろいろである。