¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹ ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRafra Lunica¡Ê¥é¥Õ¥é ¥ë¥Ë¥«¡Ë¡×¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ËÇò¥ß¥Ë¥¹¥«¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¹õ¤Î¥Ë¡¼¥Ï¥¤»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê ¡Û¡¡ÊÒ¶»ÍÑ¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤ò¶¦Æ±³«È¯¡¡àÍ°ÕµÁ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£·ëº§¤ò¤·¤¿¤«¤é¤Íá
ÇßµÜ¤µ¤ó¤È¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¤¬Æý¤¬¤ó´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¿·¾¦ÉÊ¤ÏÁ°³«¤¤ÈÊÒ¶»ÍÑ¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î2¼ï¤Ç¡¢¤¦¤ÁÊÒ¶»ÍÑ¤¬ÇßµÜ¤µ¤ó¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Æý¤¬¤ó¤Î½Ñ¸å¤ÏÈ©¤¬ÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢ÇßµÜ¤µ¤ó¤Ïà¼ê½Ñ¤ÇÀÚ¤Ã¤¿ÄË¤ß¤È¡¢»ä¤ÏÊü¼ÍÀþ¤â¤ä¤Ã¤¿¤±¤ÉÂÎÆâ¤ò¾Æ¤¯¤Î¤Ç(´µÉô¤¬)½Ì¤ó¤ÇÊü¼ÍÀþ¤âÄË¤¤¤Ç¤¹á¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢à½ý¸ý¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤1Ç¯¤°¤é¤¤¡£Êü¼ÍÀþ¤Ïº£¤Ç¤âÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸µ¤ÎÂÎ¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄË¤ß¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£á¤ÈÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Ñ¸å¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤½¤ì¤Û¤É¥±¥¢À½ÉÊ¤¬Ìµ¤¯³¤³°¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÇßµÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¦¥£¥Ã¥°ºî¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¼Ò¤òÄÌ¤·¤ÆàÌµ¤¤¤Ê¤éºî¤ì¤Ð¤¤¤¤á¤Èº£²ó¡¢¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¡£à¤É¤³¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯ËþÂ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÇßµÜ¤µ¤ó¤Ïà¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿»þ¤Ï·ëº§¤â¤·¤Æ¤Ê¤¯À¸³¶ÆÈ¤ê¿È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤«·ëº§¤·¤Æ¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢¤¤¤¤¤è¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ó¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¡¢24Ç¯¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ2Ç¯¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤¿¤é¿åÃå¤òÃå¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¶»¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼ç¿Í¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿à¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¿¥¤¥×¤è¤ê¥Ð¥ó¥É¥¥¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¿åÃå¤âºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤Èº£¸å¤Î´õË¾¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Èà°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè·î¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¡£Å¾°Ü¤¬¤Ê¤¤¤«Ëè²ó¶²ÉÝ¤Ç¤¹¡£á¤È¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¡¢à¤¢¤È²¿Ç¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤«¡£Í°ÕµÁ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£·ëº§¤ò¤·¤¿¤«¤é¤Íá¤È¡¢ÉÂ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ°¦¤ÎÈ¼Î·¤òÆÀ¤¿´î¤Ó¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ø¤Î°ÕÍß¤ËËþ¤Á¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
