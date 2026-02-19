俳優の内野聖陽が舞台「リア王」で主演する。「まずはテキストを深く掘り下げて内野ならではの感性でリアを自由に羽ばたかせたい。そして才能ある共演者の皆様とのセッションで面白い景色をたくさん発見したい」と意気込んだ。東京公演は9月21日〜10月4日まで東京芸術劇場プレイハウスで。

言わずと知れたシェークスピア四大悲劇。昨年WOWOW連続ドラマW「ゴールドサンセット」で、シニア劇団で「リア王」を演じる謎の老人を演じた。それ以来この役に熱い思いを寄せたことが今回の出演につながった。内野は「なぜいま『リア王』を演じるか？それは、自分が納得いくリアという作品を見てみたいからです」と話している。

つづけて「17世紀のシェイクスピアの時代も21世紀の現在も、人間ってのは大して成長してないなということ。そして、非常事態の中で見せる人間の本音の絡み合いは、やはりワクワクするものがあること。そういう作り手のワクワク感をお届けしたいのと、やはり、創作過程で自分たちが思いもよらなかった景色が見えて来たら最高だなと思っています」と作品に書ける思いを熱弁。

「何よりリアという作品を、今、初老の段階に入っている自分なら、どう演じるのかを見てみたいという感覚があります」と自身が演じる今作への期待を話した。