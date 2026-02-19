“リオのカーニバル”大迫力の山車に「大統領の顔」　野党から政治利用と批判…10月に大統領選挙控える

世界的に知られる、ブラジル・リオデジャネイロのカーニバル。

その真夏の祭典が、現地で物議を醸す事態となっています。

色鮮やかな衣装を身にまとって舞い踊るダンサーに、大迫力の巨大な山車（だし）。

21日のチャンピオンズパレード参加を目指し、各チームが長い時間をかけて準備してきたパフォーマンスを披露。

衣装や山車が会場を彩ります。

そんな中、ひと際目を引いたのは人型ロボットのようなデザインの山車。

この山車のモデルとなっていたのは、ブラジルのルラ大統領。

似せているのは顔だけではなく、よく見ると小指がありません。

実は、ルラ大統領は10代のころの事故で小指を失っています。

制作したチームが表現したのは、ルラ大統領の半生をたたえるパフォーマンス。

ルラ大統領自身、会場でカーニバルを楽しみました。

しかし、この大統領のパフォーマンスを巡ってブラジル国内では思わぬ波紋が広がっています。

ブラジルは2026年10月に大統領選挙を控えていることから、ルラ大統領の山車について野党からは事前の選挙活動に当たるのではないかと批判の声が上がっているというのです。

現地メディアによりますと、ルラ大統領側は大統領の資格はく奪についてのいかなる議論にも法的根拠はないとコメントしているということです。