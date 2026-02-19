¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÁê¼¡¤°¡È¥³¥ó¥È¡ÉÅ¸³«¤Ç»ëÄ°Î¨¿¤ÓÇº¤ß¡Ä»Ë¼Â·Ú»ë¤ÇÊª¸ìÄäÂÚ¤Ë¡ÖLIFE¤Ç¤ä¤ì¡×¿Éíå¤ÊÀ¼¤â
¡¡¾¾¹¾¤«¤é·§ËÜ¤ËÉñÂæ¤¬°Ü¤Ã¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£Êª¸ì¤Ï2·î16Æü¤«¤éÂè20½µ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ºÇ½ª¤ÎÂè25½µ¤Þ¤Ç»Ä¤¹¤È¤³¤í¡¢5½µ¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤í¤½¤í¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡½¡½¤È¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ëÄ°Î¨¤âÊª¸ì¤âÄäÂÚµ¤Ì£¤À¡£
¡¡Âè18½µ¡Ê2·î2Æü¡Á¡Ë¤Ï¡¢ÁíÁªµó¤ÎÀ¯¸«ÊüÁ÷¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢½µÊ¿¶Ñ¤Î»ëÄ°Î¨¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤ÏÈÖÁÈºÇÄã¤Î14.2¡ó¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£Â³¤¯Âè19½µ¡Ê2·î9Æü¡Á¡Ë¤Ï15.0¡ó¤È»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¤¬¡¢Âè20½µ¤Ï18Æü¤Þ¤Ç¤Ç15.1¡ó¤È¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÁ°ºî¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ëÄ°Î¨¤ò¿¤Ð¤·¡¢Âè20½µ°Ê¹ß¤Ï¤¹¤Ù¤Æ16¡óÂæ¸åÈ¾°Ê¾å¡£Âè24½µ¤ÈºÇ½ª¤ÎÂè26½µ¤Ï17¡óÂæ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£°ìÊý¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½µÊ¿¶Ñ¤Ç°ìÅÙ¤â16¡ó¤ËÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡´Î¿´¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ì¸þ¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤àµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂè20½µ¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î²ÈÂ²¤¬·§ËÜ¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤Ç3¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Ï1890Ç¯4·î¤ËÍèÆü¡¢ÍâÇ¯²Æ¤Ë¥»¥Ä¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë·§ËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·§ËÜ¤Ç¤Ï1893Ç¯11·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£1894Ç¯¡¢°ì²È¤Ï¿À¸Í¤Ë°Ü½»¤·¤Þ¤¹¡£1896Ç¯¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÆüËÜ¤Ëµ¢²½¤·¤Æ¾®ÀôÈ¬±À¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¤ÇÄë¹ñÂç¤Î¹Ö»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤ë1904Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø²øÃÌ¡Ù¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÃøºî¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ä¤ê¤Î5½µ¤Ç¡¢Ìó12Ç¯´Ö¤Î¤³¤ì¤À¤±¤Î½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¿Ó¤Àµ¿Ìä¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Î¤Û¤Û¤ó¤È¤·¤¿¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2·î18ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬²ø¤·¤¤Áê¾ì»Õ¡¦¹Ó¶â¡Ê½ÈÀî¥¢¥È¥à¡Ë¤ËÍÂ¤±¤¿Âç¶â¤¬¡¢²¿ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤Ê¤·¤ÆÁý¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¡ª¡×¤È·ãÅÜ¡£¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤·¤¿¡¢¿¬¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿Ä¥¤ê¹ç¤¤¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¾Æ¤ÌÖ¡×¤ò¤á¤°¤ê³ØÀ¸¤ÎÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯¿Í¡Ë¤¬¡¢±ä¡¹¤È¼«Ê¬¤Î¿äÍý¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£²£¹ÂÀµ»Ë¸¶ºî¤Î±Ç²è¡Ø¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔÄ«¥É¥é¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬´üÂÔ¤¹¤ëÅÁÅý¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¡£¿·¤·¤¤Êª¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤éÌ±Ë¡¤äÌë¥É¥é¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤º¤Ã¤ÈÌµÂÌ¤Ê¥³¥ó¥È¤Ê¤éLIFE¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó ¾®ÀôÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤µ¤ó¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¡Õ
¡ÔÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×²¿¤À¤³¤ê¤ã¡©·§ËÜ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤éÏÃ¤¬Æ°¤¯¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤µ¤ËÇï¼Ö¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡£Éã¿Æ¤Î¾®Æ¦Áê¾ì¤ÎÏÃ¤È¤«¾Æ¤ÌÖÊ¶¼º¤Ê¤ó¤Æ¥Þ¥¸¤Ç¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£»Ë¼Â¤ÎÌÌÇò¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¶½Ì£¿¼¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤ò´°Á´Ìµ»ë¤·¤Æ¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÁÏºî¥³¥ó¥È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡Ä¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉñÂæ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥³¥ó¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿Êý¤Ç¤¹¡£À©ºî¥µ¥¤¥É¤â¤½¤ì¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ë¼Â¤¬·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥Ï¡¼¥ó¤¬¡Ø²øÃÌ¡Ù¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÈ¾Ç¯Á°¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÉÁ¤ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£