¡Ú¼è¼ê¶¥ÎØ¡¦£ÆµÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡Û»³ºêÊâÌ´¡¡¹ë²÷¤Ê¤Þ¤¯¤ê¤Çº£Ç¯½éÍ¥¾¡¡ÖÍè·î¤Î£Ç¶¤Ë¸þ¤±¤Æ¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¼è¼ê¶¥ÎØ£Æµ¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×¤Ï£±£¹Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò¹Ô¤¤¡¢£±£²£Ò·è¾¡¤Ï»³ºêÊâÌ´¡Ê£²£°¡áÊ¡Åç¡Ë¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤Æº£´ü½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££ÁµéÀï¤Ï´Ý»³Î±°Í¡Ê£²£°¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬£²¾ì½êÏ¢Â³´°Á´£Ö¤ÇÏ¢¾¡¤ò£¶¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê¤¬°µ´¬¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é°ÌÃÖ¼è¤ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ£³¼ÖÊÂÁö¤¬Â³¤¡ÖºÇ½é¤«¤é¿´Çï¤¬¾å¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤âÁ°¼õ¤±¤ËÀ®¸ù¡£ÀÖÈÄ¤Î¹¶ËÉ¤Ç¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê°ú¤¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤ÏÃæÃÄ¤«¤éºÇ½ª£²³Ñ¤ÇÀè¤Þ¤¯¤ê¤òÂÇ¤Ã¤¿´ØÅì£²¼Ö¤Î¾å¤ò·Ú¡¹¤È¤Þ¤¯¤êÀÚ¤ê¡¢¾å¤¬¤ê£±£±ÉÃ£²¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤ÇÈÖ¼ê¤Î°ëÅçÀ®²ð¤ò¤â¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂÇ¾â¤«¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÁ°¤¬Æ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤¿¡£¤É¤Ã¤Á¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£ºòÇ¯£¹·î¾®ÁÒ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Ö¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¥ï¥ó¥Ä¡¼·èÃå¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡¼¡Áö¤Ï£³·î£µÆü³«Ëë¤Î¾¾»³µÇ°¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï£Ç¶¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡ÊËÉÉÜ¡¦£³·î£±£¹Æü¡Á¡Ë¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÊâÌ´¤Ï¡Ö¾¯¤·¤À¤±µÙ¤ó¤Ç¡¢¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤Æ¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£