ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が金メダルを獲得したペアの競技で解説を務めて話題を呼んだ、木原の元パートナーで元ペア選手の高橋成美さんが、現在出回っている「スーパー才女」の経歴を一部訂正。まさかの理由だった。

高橋さんはペアフリーの演技で「すごい、すごい、すごい……」「この演技は宇宙一」など個性的なフレーズや語り口の解説で話題を呼んだ。19日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！ Part2」に出演した高橋さんは改めてりくりゅうの演技や2人それぞれの魅力を回顧。その中でMCの垣花から「高橋さんの解説も日本中が絶賛しています」とし、さらに「8か国語話せる」という経歴が広まっていることを振られた。

すると、高橋さんは「これ、8か国じゃなく7か国語なんです」と告白。「あるバラエティ番組で、神様と私が会話したから……だから、神語もしゃべれるみたいな感じで8になっているけど、正式には7です！」と発言した。「ん……？」と不思議そうに聞いていた垣花は「7でもすごいですけど、8か国は神様と会話したことが乗っちゃっているんですね」と大笑い。高橋さんも「乗っかっちゃいました！」とぶっちゃけた。

天真爛漫な高橋さんらしいエピソード。りくりゅうの金メダル獲得後から、高橋さんが木原とペアを組んで2014年ソチ五輪に出場したこと、超難関高校から慶大に進学したことなどの経歴が話題を呼び、「スーパー才女」として注目。「8か国語話せる」との情報が出回っていた。



（THE ANSWER編集部）