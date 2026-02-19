Dynabookは、光学ドライブを備えたオールインワンノートPC「dynabook Tシリーズ」と、光学ドライブ非搭載で軽量設計を実現したスタンダードノートPC「dynabook Cシリーズ」計7機種12モデルを2026年2月20日から順次発売します。

記事のポイント AI時代に対応すべく最新プロセッサーを搭載した16型ノートPC。Copilotキーも備え、簡単にAI機能を呼びだせます。光学ドライブ搭載モデルと、非搭載の軽量モデルをラインナップしているので、用途に合わせて選べるのが◎。

新しいTシリーズ＆Cシリーズは、縦に広く見やすい16:10の画面比率を採用した16.0型の大画面液晶により、一画面に表示できる情報量が多く、動画視聴やオンラインショッピング、Microsoft Officeを用いた作業もより快適に行えます。

また、インテル Coreプロセッサー（シリーズ1）と、筐体内部の放熱を促しCPUの性能を効率よく発揮させる独自技術「dynabook エンパワーテクノロジー」を組み合わせることで、オンラインコミュニケーションや動画編集などもスムーズにこなせる処理性能を実現しています。

インテリアにフィットする洗練されたデザインと「Microsoft Copilot」をすぐに呼び出せる便利なCopilotキーの搭載はそのままに、インテル Coreプロセッサー（シリーズ1）に刷新し、AI機能を備えた「Microsoft 365 Personal」、または「Microsoft Office Home & Business 2024」を利用可能。

AI機能を備えた「Microsoft 365 Personal」では文章作成、翻訳、画像生成などをAIがサポートします。また、「Microsoft Office Home & Business 2024」は従来のOfficeアプリを中心に利用できます。

大画面液晶にも関わらず、光学ドライブ搭載の「dynabook Tシリーズ」は質量約1.99kg、光学ドライブ非搭載の「dynabook Cシリーズ」は約1.85kgという軽量ボディで、家の中でも好きな場所へ気軽に持ち運んでお使いいただけます。

さらにドライバ―などの工具不要で、ユーザー自身でバッテリーが交換できる「セルフ交換バッテリー」を引き続き採用しており、バッテリーが経年劣化した際に交換することで、長期間安心して利用できます。

このほか、14.0型ホームモバイルノートPC「dynabook M7・M6」、13.3型スタンダードモバイルノートPC「dynabook S6」の計3機種3モデルについても、搭載CPUをインテル Coreプロセッサー（シリーズ1）へ刷新し、2月27日より順次発売されます。

これらの機種でもCopilotキーやAI機能を搭載した「Microsoft 365 Personal」、または従来のOfficeアプリである「Microsoft Office Home & Business 2024」が選択可能です。

Dynabook 「dynabook Tシリーズ」「dynabook Cシリーズ」 発売日：2026年2月20日から順次発売 オープンプライス

