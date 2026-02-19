黒よりネイビーより“ベージュ”かも！【ユニクロ】大人が春先まで頼れる♡「きれいめコート」

重く見えがちな冬アウターを脱いで、着こなしを軽やかに更新するなら「ベージュのきれいめコート」に注目してみて。ベージュなら大人コーデになじみやすく、無理なく取り入れやすいのが魅力です。今回は【ユニクロ】で見つけた、春先まで頼れるベージュコートをピックアップ。きちんと感はキープしつつ、柔らかな着こなしに見せてくれそうです。

さっと羽織るだけで決まる軽やかショート丈

【ユニクロ】「ステンカラーショートコートリラックスフィット」\8,990（税込）

かっちりしすぎず気負わず着られそうな、ステンカラーのコート。ベージュなら明るく見えやすく、黒やネイビーよりも春らしい印象に。ショート丈なので軽やかに着こなしやすく、ゆとりのあるシルエットでレイヤードしやすいのも嬉しいポイントです。

トレンドを問わず着られる王道トレンチコート

【ユニクロ】「トレンチコート ／ リラックスフィット」\12,900（税込）

大人コーデに合わせやすい、ベージュの王道トレンチコート。ロング丈でも重たく見えにくく、羽織るだけで洗練された印象に。公式ECサイトによると「落ち感があり、上品に見える素材」を使用しており、軽やかながらもきちんと感をキープできそうです。裏地はチェック柄になっているので、袖をロールアップして楽しむのもおすすめ。

