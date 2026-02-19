21Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬ÅìµþÅÔ¿´¤Ê¤É¤Ç20¡î°Ê¾å¤ÎÍ½ÁÛ¤Î½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àã¤¬Â¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤äÀãÊø¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤¬¿á¤¯²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¡¢¶¯É÷¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

3Ï¢µÙ¤Ïµ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ç½é²Æ¤ÎÍÛµ¤

21Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢½é²Æ¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÍÛµ¤¤Î½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£21Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¹­¤¯À²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÂçÎ¦¤«¤é¤ÏÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

22Æü(Æü)¤Ï¡¢¤³¤ÎÁ°Àþ¤¬ÆüËÜÎóÅç¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Åì³¤¤«¤é¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì»þÅª¤Ë±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»±¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

23Æü(·î:½Ë)¤Ï¡¢Á°Àþ¤¬ÆüËÜ¤ÎÅì¤ØÎ¥¤ì¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ï°ì»þÅª¤ËÀ¾¹âÅìÄã¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»¥ËÚ¤ä¿·³ã¤Ê¤É¡¢ËÌ¡ÁÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ï¹­¤¯À²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤äÂçºå¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë»±¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢Ä«¤Þ¤Ç¤ÇÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë15¡î°Ê¾å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£22Æü(Æü)¤Ï¡¢Âçºå¤ÈÊ¡²¬¤Ç20¡î°Ê¾å¡¢23Æü(·î:½Ë)¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç22¡î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºù¤Îµ¨Àá¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¿·ÎÐ¤Î½é²Æ¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ãë´Ö¤Ï¾åÃå¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«ÈÕ¤Ï¥Ò¥ó¥ä¥ê¤·¤Þ¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Àã¤¬Â¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤äÀãÊø¡¢Àã²ò¤±¤Ë¤è¤ë²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë½½Ê¬¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤¬¿á¤¯²ÄÇ½À­

22Æü(Æü)¤Ï¡¢ÆüËÜÎóÅç¤òÄÌ²á¤¹¤ëÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Æî´ó¤ê¤ÎÉ÷¤¬¿á¤­¡¢¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£18Æü(¿å)¤Ë¤Ï¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤¬¿á¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤¬¿á¤¯²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

²ÖÊ´¤ä²«º½¤Ë¤âÃí°Õ

µ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤ÈÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö²ÖÊ´¡×¤Ç¤¹¡£¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç½Õ¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£3Ï¢µÙ¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥¬¥Í¤ä¥Þ¥¹¥¯¤òÁõÃå¤¹¤ë¤Ê¤É²ÖÊ´ÂÐºö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤µ¤é¤ËÂçÎ¦¤«¤é¤Ï²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£22Æü(Æü)¤ÎÁ°Àþ¤ÎÄÌ²á¸å¤Ë²«º½¤¬À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÈôÍè¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¸«ÄÌ¤·¤¬°­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ö¤äÀöÂõÊª¤Ë²«º½¤¬ÉÕÃå¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢²«º½¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÖÊ´¾É¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬°­²½¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

²«º½¤ä²ÖÊ´¤òËÉ¤¤¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ¸³è

½Õ¤Ï¡¢²«º½¤ä²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¡£²«º½¤ä²ÖÊ´¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

­¡ ³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¸¼´Ø¤òÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢ÍÎÉþ¤äÈ±¤ÎÌÓ¤Ë¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ§¤¤Íî¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¾É¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¡¢¤³¤Î½¬´·¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
­¢ ´¶À÷¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢´¹µ¤¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áë¤òÂç¤­¤¯³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢²ÖÊ´¤â¼¼Æâ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Áë¤ò10¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ³«¤±¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÖÊ´¤Î¿ô¤ò¡¢Áë¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½4Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áë¤ò³«¤±¤ëÉý¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´¹µ¤¤·¤Ê¤¬¤é²ÖÊ´¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
­£ ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤Ï¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´ÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²«º½ÂÐºö¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£åºÎï¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤ò´¥¤«¤»¤Ð¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£