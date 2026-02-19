２月２２日の東京９Ｒ・ヒヤシンスＳ・リステッド（ダート１６００メートル）で、ユニークな名前を持つ２頭が“対決”する。

同日に行われる今年最初のＧ１・フェブラリーＳと同舞台で行われる３歳オープン競走には、１０頭の出走が決定。「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文氏（名義はＳＮＳグループ株式会社）のイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）と、新馬戦の勝ちっぷりから注目を集めてきたボクマダネムイヨ（牡３歳、栗東・東田明士厩舎、父クリソベリル）が、ともにゲートインすることとなった。

イッテラッシャイは、昨年１０月の新馬戦で、１２番人気の低評価を覆して３着と好走。同１２月の未勝利では１番人気で５馬身差の圧勝を飾り、堀江氏にＪＲＡ初白星を送った。その後、予定していた１月１０日の黒竹賞は右前肢フレグモーネのため出走取消となったが、調整を積み、オープン入りを目指し当レースへ臨むことになっていた。

一方のボクマダネムイヨは、昨年９月のデビュー戦を７馬身差で圧勝。名前からは想像がつかないパフォーマンスでファンを沸かせた。その後は、２戦目のもちの木賞（２歳１勝クラス）で０秒１差の３着、前々走も１勝クラスで３着と好走したが、１月３１日の前走・１勝クラスでは２番人気で８着。今回は距離を２００メートル短縮し、巻き返しを狙う。

ヒヤシンスＳは登録段階では、２頭のほかにも、イダテンシャチョウ（牡３歳、栗東・森秀行厩舎、父ゴールデンセンツ）とムテキシャチョウ（牡３歳、栗東・森秀行厩舎、父ビューリアム）の名前もあり豪華な「珍名馬対決」が期待されたが、今回はイッテラッシャイとボクマダネムイヨの２頭がレースを迎えることとなった。

発走は１４時２５分。「ケンタッキーダービー」の出走馬選定ポイントシリーズ「ＪＡＰＡＮ ＲＯＡＤ ＴＯ ＴＨＥ ＫＥＮＴＵＣＫＹ ＤＥＲＢＹ」の第３戦としても注目を集める一戦だ。