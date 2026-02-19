◆第７６回ダイヤモンドＳ・Ｇ３（２月２１日、東京競馬場・芝３４００メートル）＝２月１９日、美浦トレセン

マイネルカンパーナ（牡６歳、美浦・青木孝文厩舎、父ゴールドシップ）を出走させる青木調教師は、１８日に今夏を最後に新規の募集停止が発表されたラフィアンターフマンクラブ所属馬の育成、管理などを担うビッグレッドファームで働いた経歴を持つ。

青木師は「知らせには驚きましたが、全く不思議なものではなく、（同クラブ発表の）岡田紘和代表の話も読みましたが、納得できるものでした。新規募集はなくなりますが、調教師としてビッグレッドファームと、これからも馬を通じて真摯（しんし）にお付き合いできればと思いますし、関係性については何も変化はありません」と歴史に幕を閉じることへの理解と、今後も続く同ファームとの関係について口にした。

電撃発表があった週末にマイネルの勝負服で挑む長距離重賞。「（調教師の仕事は）やることをやって結果を出すだけ。今回のことで何か仕事を変えることはない」と前置きしたうえで、「カンパーナに天皇賞・春（５月３日、京都）で頂点を取ってもらって、故郷に錦を飾りたい気持ちは強くなりました」と冷静な口調で胸に秘める熱い思いを打ち明けた。

ラフィアンの代表馬マイネルキッツが春の盾をつかんだ１７年後。先輩と同じ６歳で「馬体の充実が著しい」と完成期に入ったカンパーナが、目標とする淀の大舞台へ弾みをつける。（浅子 祐貴）

◆青木 孝文（あおき・たかふみ）１９８１年９月２３日生まれ。群馬県出身。４４歳。０４年から美浦で厩務員、助手を務め、１６年に調教師免許取得。１７年３月、美浦で開業。ＪＲＡ通算１０５勝。重賞は２３年の中山大障害を制したマイネルグロンで通算３勝。