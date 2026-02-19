RIP SLYMEのライブ＆ドキュメンタリー映画から「黄昏サラウンド」ライブ映像が解禁
昨年4月からメジャーデビュー25周年の記念日である3月22日まで、期間限定で5人体制で活動をしているRIP SLYMEのライブ＆ドキュメンタリー映画『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』から、ライブ映像が解禁された。
【動画】RIP SLYMEのライブ＆ドキュメンタリー映画から「黄昏サラウンド」ライブ映像
『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』は、3月6日より2週間限定で上映される。今回解禁されたのは、名曲「黄昏サラウンド」のライブ映像。昨年12月25日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）で開催されたクリスマスライブ『GREATEST CHRISTMAS』でのライブ映像に過去のライブ映像が織り交ぜられたもので、現在の5人の姿と当時のパフォーマンスが交差していく。
何度もライブで届けてきた楽曲であり、ステージに立つ今のRIP SLYMEとあの頃のRIP SLYMEが重なり、楽曲の持つ意味が静かに広がっていくようなファン必見の映像となっている。
劇中では、メンバー本人のインタビューによって、名曲たちが誕生した瞬間の当時の貴重なエピソードも語られる。時代を越えて歌い継がれる名曲に込められた思いと、今の5人が鳴らすライブの熱量の両方を感じることができる。
2月25日には東京・新宿ピカデリーにて、同映画の先行上映会の開催も決定している。上映会は2回実施され、ILMARIとSU、金井紘監督が登壇しての舞台あいさつも予定されている。
RIP SLYMEは、3月20日、21日、22日の3日間にわたり東京・TOYOTA ARENA TOKYOでラストライブ『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』を開催する。ラストライブの“前夜祭”として、同映画も大きな盛り上がりを見せそうだ。
