浜田雅功＆中田翔、大阪の名門少年野球チームをサプライズ訪問 「エグイ！」と大パニックの事態
元プロ野球選手の中田翔が、21日放送の『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】大パニック！名門少年野球チームをサプライズ訪問した浜田雅功＆中田翔
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。相方は、前回に引き続き、昨シーズン限りで現役を引退した中田。日本ハム、巨人、中日を渡り歩き、日本代表でも活躍したスラッガーだ。
今回は、「いずれは大きな夢を持った若い子たちのサポートをしていきたい」という中田を連れ、「浜ちゃん・翔がいきなり登場！若者大応援ビッグサプライズ祭り〜！」と題し、夢ある若者たちのもとをサプライズで訪れ、エールを送る。
最初のサプライズ先は、元中日ドラゴンズの平田良介など数々のプロ野球選手を輩出した名門少年野球チーム「都島ボーイズ」。中田はチームの練習に「特別臨時コーチ」として突撃する。
突撃の前にバレないように、番組が用意したサングラスとマスクをつけてグラウンドに登場すると、ニセ番組の取材が入ると伝えられていた子どもたちは「エグイ！浜ちゃんや！」、「中田翔や！」と大パニックの事態に。そんな子どもたちを見て中田も「懐かしいですね」とほのぼのする。
