つるの剛士、妻の“手作りチョコパン”ほおばり絶賛「めちゃくちゃ美味しい!!!」
5児の父でタレントのつるの剛士（50）が16日、自身のインスタグラムを更新。妻・美紀さんが手作りした“チョコパン”を公開した。
つるのは「奥さんがキッチンで作っていたチョコパン。美味しそうだったので出かけ間際に持ってきたんだけど、、」と投稿。移動中にほおばる様子の写真を添え、「つか、めちゃくちゃ美味しい!!!」と興奮気味につづった。
投稿では、チョコチップがたっぷり入った焼きたてのパンや、生地を天板に並べた工程写真も披露している。
ファンからは「奥様の手作りのパン美味しそうですね」「愛情が入ったパン美味しそうです〜」「奥さんお店出せるよ」「レシピほしいです」「美紀さん料理上手ですね」などのコメントが寄せられている。
