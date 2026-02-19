ミラノ・コルティナ五輪、スキー・フリースタイルで2つのメダルを獲得した堀島行真選手が19日、帰国会見で五輪を振り返り、4年後の目標などを語りました。

堀島選手は男子モーグルで銅メダル、男子デュアルモーグルで銀メダルを獲得。3大会連続3度目の出場となったオリンピックから2個、通算3個目のメダルを持ち帰ることになりました。

「率直に空港に出たときになんでこんな僕が帰ってくること皆知ってるのか」と笑顔を見せた堀島選手。「大舞台から無事にケガもなくメダルを持って来られて嬉しい」と語りました。

またフライトの過ごし方について聞かれると「ノートと向き合う時間を作ることができたりとか、今後に向けての作戦というか、今思う次の4年後にはどういう自分でいたいかを書き留められたのかなという、そんな時間になった」と、この会見も意識し五輪期間を丁寧に振り返っていたことを明かしました。また、「ほとんど何も食べずに寝ていました」と笑いながらコメントしました。

さらに自身の娘に向けて「3位の父より2位の父より1位の父を見せたい」と志を語りました。