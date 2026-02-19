NHL¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Çµ±¤¯¡¡±äÄ¹Â³½Ð¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò
¡¡¸ÞÎØ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ï4»î¹çÃæ3»î¹ç¤¬±äÄ¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Çµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êËÌÊÆ¥×¥í¡¢NHL¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2¡½3¤È¥Á¥§¥³¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¥«¥Ê¥À¤ÏÂè3¥Ô¥ê¥ª¥É½ªÈ×¡¢NHL¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î¼ç¾¥¹¥º¥¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡£ºÇ¸å¤Ï¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¥Þ¡¼¥Ê¡¼¤¬Áê¼ê¼éÈ÷¤ò1¿Í¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÂè3¥Ô¥ê¥ª¥É½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥¹¥¤¥¹¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¡¢±äÄ¹¤Ç¶¯¹ë¥¢¥Ð¥é¥ó¥Á¤Î¼çÎÏ¥ì¥Ø¥³¥Í¥ó¤¬Áê¼êGK¤È¤Î1ÂÐ1¤ò·è¤á¤¿¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿FW¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢±äÄ¹¤Ç¡¢¤·¤«¤â¸ÞÎØ¤È¤Ê¤ë¤È¤Ò¤È¤·¤ª¡×¡£20Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¥«¥Ê¥À¤ÈÁè¤¦¡£
¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤ÏQ¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¤¬ÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£½à·è¾¡¤ÇÅö¤¿¤ë¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Ï¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬²¤½£¤Î¥¯¥é¥Ö½êÂ°¡£º£µ¨NHL¤Ç1»î¹ç¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ½Ð¾ì»þ´Ö¤¬ºÇÄ¹¤ÎQ¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¤Ï¡ÖNHLÁÈ¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê½à·è¾¡¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë