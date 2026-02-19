まだ冬の閉園期間中の大森山動物園で小学校の特別授業が行われました。



児童たちは、動物と実際に触れあったり獣医から話を聞いたりしながら命の大切さを学びました。



秋田市の大森山動物園を訪れたのは、近くにある浜田小学校の全校児童です。



教室を飛び出し、「雪の動物教室」と題して特別授業が行われました。



学校行事なども含め、動物園にはよく来ているという児童たち。



特別授業は普段は入ることができないという「森のびょういん」にも、足を踏み入れました。





獣医「皆さんはこういう体温計使ったことあると思うけど、みんな体温計どこで測る？そうだね、みんなこうやって測るよね、動物はどこで測ると思います？」児童「ケツ」獣医「お！すごいですね、そうそう動物はお尻の穴に入れて、お尻の穴の温度を測ります」約90種類、500頭を超える動物が過ごす大森山動物園では、5人の獣医が動物たちの健康を支えています。3つのグループに分かれて、園内の3か所をめぐった児童たち。動物と実際に触れあったり獣医から話を聞いたりしながら命の大切さを学びました。高学年児童「普段こういう時間がないので、自分の経験になったと思います」低学年児童「動物のことをいっぱい学べたので楽しかったです」「環境が壊れたせいで動物が死んだんだなと思いました」今月いっぱい土、日、祝日に限って「雪の動物園」を開催している大森山動物園。通常開園は来月20日、春分の日の予定です。