丸山桂里奈、6.1キロ減に成功した“外食ダイエット”をおすすめ「だいぶ変わりましたね」

2月18日、丸山桂里奈が自身のYouTubeチャンネルを更新。おすすめのダイエット方法について語った。

【関連】丸山桂里奈、6.1キロのダイエットに成功！すっきりSHOTに反響「めっちゃ綺麗」「すごすぎます！」

TBS系『櫻井・有吉THE夜会』の企画で1ヶ月間の「外食ダイエット」に挑戦し、6.1キロのダイエットに成功した丸山。今回の動画では、企画終了後も体重を維持していると明かした。

また、「今まで、ダイエットは結構我慢して節制して、その代わり痩せるんですよ、すっごい」「それこそ私、1週間で6キロぐらい痩せたことあって」とコメント。

その上で、「年齢重ねて今もう私42歳で、節制するダイエットっていうのもやっぱ体に悪いし、リバウンドする」「ダイエット終わったら食べたくて、ガッて一気にラーメンと餃子とチャーハン食べるみたいな。で、3日間ぐらいで体重がもう3キロも4キロも増えちゃって」と、リバウンド経験も明かした。

続けて、「今は別に、食べてるんだけど、ある程度外食ダイエットで食べるものを選んだりとかするようになって、だいぶ変わりましたね」と説明。

その後も、「正直、マジで楽だったんで、自分にはすごい合ってたなって」「我慢するの嫌だなっていうタイプの人、まぁ私もそうなんだけど、そういう人にはすごい外食ダイエットって合ってるよ」とおすすめしていた。