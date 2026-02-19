NTTドコモは、端末購入補助プログラム「いつでもカエドキプログラム（プラス含む）」の利用条件を3月5日に変更する。新たに最大2万2000円のプログラム利用料が追加される一方、次機種の購入などを条件に、その支払いが免除される割引が提供される。

新たな条件では、対象機種を返却してプログラムを利用する際、最大2万2000円のプログラム利用料が発生する。利用料は機種や容量、加入時期、手続き内容によって異なり、端末の査定完了後に一括で支払う形となる。

プログラム利用料の導入に合わせて、条件を満たすことで支払いが免除される「ドコモで買替えおトク割」が開始される。免除を受けるには、ドコモで次の対象機種を購入し、その購入から31日以内に同一名義で旧機種を返却すること、さらに割引の適用を申し出ることが条件となる。

割引対象機種の購入は、機種変更や端末単体購入が対象となるが、新規契約や他社からの乗り換え（MNP）を伴う場合は適用対象外となる。また、プログラム利用料が0円の場合も、割引対象外となる。

プログラムの対象はドコモが指定するスマートフォンやタブレットなどで、19日時点ではiPhone 17やPixel 10などが対象機種となる予定。詳細な対象機種や機種ごとの利用料については、3月5日の変更適用開始日以降に公式サイトで公開される。

今回の条件変更は、プログラムを将来にわたり安定的に提供することを目的として実施される。対象となるのは、3月5日以降にプログラムへ加入する個人名義のユーザー。3月4日までに加入したユーザーの利用条件に変更はなく、従来通りの内容が適用される。また、法人名義のユーザーについては、変更後もプログラム利用料は発生しない。