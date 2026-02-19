バービー、「こんなに泣いたの光GENJIの解散以来」号泣…愛と感謝つづる
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービー（42）が19日、自身のインスタグラムを更新。「こんなに泣いたの光GENJIの解散以来」と号泣し、愛と感謝をつづった。
【写真】「こんなにも愛していたなんて…」バービーが号泣した“あづきお姉さん”
投稿で「体操のお姉さん・あづきお姉さん卒業発表翌日...今朝のカラダダンダン体操 泣けたわあ〜」とコメント。「こんなにもあづきお姉さんのことを愛していたなんて」と思いに気づき、「体操のお姉さんやってくれてありがとう！」と感謝。ハッシュタグで「おかあさんといっしょ」「こんなに泣いたの光GENJIの解散以来」とつづった。
前日の18日、NHK Eテレの教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』が局内で会見を実施。2019年4月から出演する初代体操のお姉さんのあづきおねえさんこと秋元杏月が卒業することを発表した。
バービーは2021年4月に、インスタグラムのDMをきっかけに3年間交際した年下の一般男性・つーたんさんと結婚。24年5月に3年間の妊活を経て第1子を妊娠したことを報告。24年8月に女児の出産を報告した。
