町田、ACLE・ラウンド16進出でJ1第5節川崎F戦が来月7日から28日に変更

Jリーグは19日、3月7日（土）に予定されていた『明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第5節 FC町田ゼルビア VS 川崎フロンターレ』について、同月28日（土）に変更することを発表した。



今回の発表によると、来月7日に組まれていた『FC町田ゼルビア VS 川崎フロンターレ』の試合は、FC町田ゼルビアがAFCチャンピオンズリーグエリート2025−26のラウンド16に進出したのに伴い、来月28日に変更することとなったとのことだ。なお、会場は『町田GIONスタジアム』で、キックオフ時刻は14時となる。



詳細は以下の通り。



■対象試合

明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第5節 FC町田ゼルビア VS 川崎フロンターレ

▼変更前

日時：3月7日（土）14:00キックオフ

会場：町田GIONスタジアム



▼変更後

日時：3月28日（土）14:00キックオフ

会場：町田GIONスタジアム