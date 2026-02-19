【あす20日（金）全国天気】

○ポイント

・冬型解消

・北風は収まる

・雨や雪は北日本の一部

あす20日（金）は、発達した低気圧が東へ遠ざかり、西高東低の冬型は崩れるでしょう。このため、19日強く吹いた北風は、おおむね収まる見込みです。全国的に晴れ間の広がる所が多いものの、東北の日本海側では、午後から雨や雪の降る所があるでしょう。また南海上に発生する2つの小さな低気圧の影響で、関東以西の太平洋側でも、雲が広がりやすい見込みです。一部では弱い雨か雪の可能性がありますが、大きな崩れはないでしょう。朝は、この時期らしい冷え込みの所が多く、東京都心、大阪は2℃の予想です。最高気温は、19日と同じか、日本海側や九州などで、高くなる所が多いでしょう。おおむね平年並みか、平年より3℃程度高めの予想で、四国や九州では、15℃以上まで上がる予想です。

あす20日（金）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 −5℃（−2 2月下旬）

青森 −3℃（±0 2月下旬）

仙台 −1℃（±0 平年並み）

新潟 −2℃（−2 真冬並み）

東京都心 2℃（±0 平年並み）

名古屋 0℃（−1 真冬並み）

大阪 2℃（±0 真冬並み）

広島 4℃（＋1 3月上旬）

高知 5℃（＋3 3月上旬）

福岡 7℃（＋1 3月中旬）

あす20日（金）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 2℃（±0 2月下旬）

青森 6℃（＋6 3月中旬）

仙台 9℃（＋5 3月中旬）

新潟 10℃（＋4 3月中旬）

東京都心 11℃（±0 平年並み）

名古屋 11℃（＋1 平年並み）

大阪 11℃（＋2 平年並み）

広島 13℃（＋2 3月上旬）

高知 15℃（＋2 3月上旬）

福岡 15℃（＋1 3月中旬）

【週末は南風強く、季節外れの暖かさ、花粉やなだれなど要注意】

21日からの3連休は南風が強まるため、各地で季節外れの暖かさとなるでしょう。4月並みの所も多くなり、場所によっては、平年より10℃近くも高くなる予想です。関東以西では20℃前後まで上がり、北日本でも10℃以上まで上がる所が多いでしょう。春一番となる所があるかもしれません。関東以西では、まだ花粉の飛散開始早々の時期ですが、一気にかなり多くの飛散量となる可能性があります。また多雪地帯では、融雪によるなだれや屋根からの落雪などに、よりいっそうの注意が必要です。