【あす20日（金）全国天気】

○ポイント
・冬型解消
・北風は収まる
・雨や雪は北日本の一部

あす20日（金）は、発達した低気圧が東へ遠ざかり、西高東低の冬型は崩れるでしょう。このため、19日強く吹いた北風は、おおむね収まる見込みです。全国的に晴れ間の広がる所が多いものの、東北の日本海側では、午後から雨や雪の降る所があるでしょう。また南海上に発生する2つの小さな低気圧の影響で、関東以西の太平洋側でも、雲が広がりやすい見込みです。一部では弱い雨か雪の可能性がありますが、大きな崩れはないでしょう。朝は、この時期らしい冷え込みの所が多く、東京都心、大阪は2℃の予想です。最高気温は、19日と同じか、日本海側や九州などで、高くなる所が多いでしょう。おおむね平年並みか、平年より3℃程度高めの予想で、四国や九州では、15℃以上まで上がる予想です。

あす20日（金）の予想最低気温（）内は前日比と季節感
札幌　　　−5℃（−2　2月下旬）
青森　　　−3℃（±0　2月下旬）
仙台　　　−1℃（±0　平年並み）
新潟　　　−2℃（−2　真冬並み）
東京都心　2℃（±0　平年並み）
名古屋　　0℃（−1　真冬並み）
大阪　　　2℃（±0　真冬並み）
広島　　　4℃（＋1　3月上旬）
高知　　　5℃（＋3　3月上旬）
福岡　　　7℃（＋1　3月中旬）

あす20日（金）の予想最高気温（）内は前日比と季節感
札幌　　　2℃（±0　2月下旬）
青森　　　6℃（＋6　3月中旬）
仙台　　　9℃（＋5　3月中旬）
新潟　　　10℃（＋4　3月中旬）
東京都心　11℃（±0　平年並み）
名古屋　　11℃（＋1　平年並み）
大阪　　　11℃（＋2　平年並み）
広島　　　13℃（＋2　3月上旬）
高知　　　15℃（＋2　3月上旬）
福岡　　　15℃（＋1　3月中旬）

【週末は南風強く、季節外れの暖かさ、花粉やなだれなど要注意】

21日からの3連休は南風が強まるため、各地で季節外れの暖かさとなるでしょう。4月並みの所も多くなり、場所によっては、平年より10℃近くも高くなる予想です。関東以西では20℃前後まで上がり、北日本でも10℃以上まで上がる所が多いでしょう。春一番となる所があるかもしれません。関東以西では、まだ花粉の飛散開始早々の時期ですが、一気にかなり多くの飛散量となる可能性があります。また多雪地帯では、融雪によるなだれや屋根からの落雪などに、よりいっそうの注意が必要です。