【2026年・開運】午年に縁起のいい神社仏閣8選！ うま年ご利益巡り

住吉大社

2026年は午年！ 古来、馬は人々の生活や文化と深く結びつき、神の乗り物“神馬（しんめ）”など神聖な存在として崇められ、神々に奉納されてきました。また、その力強いイメージから、勝負運・開運・金運などのご利益があると考えられています。今回は、全国の馬と深いゆかりをもつ神社仏閣をご紹介します。午年に縁起のよい神社仏閣にお参りして、2026年を飛躍の年に！

■参照記事：【2026年・開運】午年に縁起のいい神社仏閣8選！ うま年ご利益巡り（更新日：2025.12.26）



関東の初詣スポット人気ランキング！ 2026年の初詣行事やご利益は？

神田神社（東京都／千代田区）

関東で、初詣が人気の神社や寺院などをアクセスランキング形式でご紹介。各寺社の由来や2026年の初詣行事、「厄除け、開運、縁結び、商売繁盛…」などの主なご利益をチェックして、2026年のお正月にお参りしたいスポットを探してみて。

■参照記事：関東の初詣スポット人気ランキング！ 2026年の初詣行事やご利益は？（更新日：2026.01.01）



近畿（関西）の初詣スポット人気ランキング！ 2026年の初詣行事やご利益は？

近江神宮（滋賀県／大津市）

2026年の始まりは初詣に出かけませんか。近畿（関西）で、初詣が人気の神社や寺院などをアクセスランキング形式でご紹介。各寺社の由来や2026年の初詣行事、「厄除け、開運、縁結び、商売繁盛…」などの主なご利益をチェックして、2026年のお正月にお参りしたいスポットを探してみて。

■参照記事：近畿（関西）の初詣スポット人気ランキング！ 2026年の初詣行事やご利益は？（更新日：2026.01.01）



東京都のおすすめ初詣スポット、2026年の初詣行事やご利益は

池上本門寺

靖国神社や浅草寺、明治神宮など、東京都で初詣におすすめの神社や寺院などをご紹介。各寺社の由来や初詣行事、「厄除け、開運、縁結び、商売繁盛…」などの主なご利益、お正月の混雑時間などをチェック。2026年のお正月にお参りしたいスポットを探してみて。

■参照記事：東京都のおすすめ初詣スポット、2026年の初詣行事やご利益は（更新日：2026.01.01）



貸切風呂、個室風呂のある関東の日帰り温泉&スパ32選！カップルやお子様連れにもおすすめ！

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア

ゆったりできる温泉＆スパ施設で、日帰りトリップはいかが？ 今回は貸切風呂、個室風呂、家族風呂のある日帰り施設に大注目！ さらに思い立ったらすぐ行ける都心の温泉銭湯や、女子旅にもってこいのエステやサウナ、デートにぴったりの岩盤浴が充実している施設などなど。東京・神奈川県・埼玉県・千葉県から、ちょっと足を延ばして静岡県の熱海まで、関東近郊で人気のおすすめ施設を厳選してご紹介します。

■参照記事：貸切風呂、個室風呂のある関東の日帰り温泉&スパ32選！カップルやお子様連れにもおすすめ！（更新日：2025.08.09）



2026年2月最新【総額最大2000円オフの初回クーポン】Uber Eats（ウーバーイーツ）のお得な使い方！ 注文方法も丁寧に解説

2026年2月最新！ 初回注文で使える最大2000円分のUber Eats（ウーバーイーツ）クーポンを配布中！ 初めての方が利用できるクーポンはもちろん、よりお得に使いこなすためのポイントまで最新情報をまとめてご紹介。クーポンコードの使い方や適用条件も丁寧に解説しているので、「クーポンの使い方がよくわからない」「料金が気になって注文をためらってしまう」という方でも安心です。この機会にUber Eats（ウーバーイーツ）をダウンロードして、ランチやディナーをお得に楽しんでみませんか？

■参照記事：2026年1月最新【総額最大2000円オフの初回クーポン】Uber Eats（ウーバーイーツ）のお得な使い方！ 注文方法も丁寧に解説（更新日：2026.02.01）



神奈川県のおすすめ初詣スポット、2026年の初詣行事やご利益は？

大本山川崎大師平間寺

神奈川県（横浜、川崎など）で初詣におすすめの神社や寺院などをご紹介。各寺社の由来や初詣行事、「厄除け、開運、縁結び、商売繁盛…」などの主なご利益、お正月の混雑時間などをチェック。2026年のお正月にお参りしたいスポットを探してみて。

■参照記事：神奈川県のおすすめ初詣スポット、2026年の初詣行事やご利益は？（更新日：2026.01.01）



スタバ新作まとめ【2026年2月】｜販売期間やおすすめカスタムも紹介！

日本全国各地で大人気！シアトル発のコーヒーチェーン店「スターバックス コーヒー ジャパン（Starbucks Coffee Japan）」通称“スタバ”の新商品を、ドリンクやグッズなどのカテゴリー別にまとめてご紹介します。新作フラペチーノやスイーツの季節限定メニュー、オリジナルのマグカップやタンブラーなどのグッズが発売される度に、随時更新していきますので、ぜひ定期的にチェックしてくださいね。

■参照記事：スタバ新作まとめ【2026年2月】｜販売期間やおすすめカスタムも紹介！（更新日：2026.02.14）



ケンタッキーが食べ放題！ 「KFCレストラン南町田グランベリーパーク店」の価格・メニューを徹底調査

駅直結で、映画館やミュージアムも併設し、一日楽しめるショッピングモール「南町田グランベリーパーク」。人気店が軒を連ねますが、オープン以来、連日行列が絶えないレストランがあります。それがあの“ケンタッキーフライドチキン”をビュッフェで味わうことができる「KFCレストラン（けいえふしーれすとらん ）」です。2025年6月にリニューアルオープンし、より快適になった店内の様子やここでしか味わえない必食メニュー、アレンジまでたっぷりご紹介します。

■参照記事：ケンタッキーが食べ放題！ 「KFCレストラン南町田グランベリーパーク店」の価格・メニューを徹底調査（更新日：2025.10.06）



兵庫県のおすすめ初詣スポット、2026年の初詣行事やご利益は？

長田神社

兵庫県（神戸、明石、姫路など）で初詣におすすめの神社や寺院などをご紹介。各寺社の由来や初詣行事、「厄除け、開運、縁結び、商売繁盛…」などの主なご利益、お正月の混雑時間などをチェック。2026年のお正月にお参りしたいスポットを探してみて。

■参照記事：兵庫県のおすすめ初詣スポット、2026年の初詣行事やご利益は？（更新日：2026.01.01）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

