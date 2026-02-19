BE:FIRSTファンミオーラスに初参戦 元トップアスリートの“推し活”ショットが話題「目立ちそう」「BESTYなの知らなかった」
【モデルプレス＝2026/02/19】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が2月18日、自身のInstagramを更新。ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のファンミーティングに訪れた様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】39歳元バレー選手、ビーファグッズ身につけた推し活ショット
BE:FIRSTは、4年ぶり2回目となるファンミーティングアリーナツアー「BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol.2-」を開催。2025年11月1日の東京・有明アリーナ公演を皮切りに全国10都市をまわり、2026年2月15日の北海道・北海きたえーる公演でファイナルを迎えた。
木村は「弾丸北海道、楽しかったあ 初ファンミ、初オーラス参戦最高でした みゆちゃんありがとう、また行こねー」とツアーの最終公演を訪れたことを報告し、ツアーTシャツやタオルを身につけた“推し活”ショットを複数公開。メンバーのJUNON（ジュノン）が付けていたことで知られるプラッシュキーホルダーをぶら下げたコーディネートも披露した。なお、木村はこの投稿をストーリーズで「BESTY（ファンネーム）仲間入り」と紹介している。
木村の投稿にファンからは「BESTYなの知らなかった！」「仲間入りとっても嬉しいです」「現地でお見かけしました」「スタイル抜群で目立ちそう」「かっこいい＆可愛い」「素敵すぎる」「オーラスにいたなんてビックリ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆木村沙織、BE:FIRSTのファンミーティング参戦
◆木村沙織の投稿に反響
