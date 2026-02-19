2児の母・安田美沙子、“我が家のメンズが大好き”な料理披露「愛情たっぷりなのが伝わる」「カルピスバターが気になる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/19】タレントの安田美沙子が2月19日、自身のInstagramを更新。家族が好きな手料理を公開した。
【写真】43歳2児の母タレント「カルピスバターが気になる」“我が家のメンズが大好き”手料理
安田は「一昨日の夜は4k、昨日の朝は7k走って調整」とランニングしたことを報告。「体はまだ、少し重いけれど、野菜たっぷりごはんで元気もりもり！」と記し「白菜入りの麻婆豆腐、カルピスバターと醤油麹のブロッコリー炒め」に汁物と副菜1品を添えた健康的な食卓を披露した。また、深型のフライパンに入った麻婆豆腐単体の写真も併せて載せ「我が家のメンズは麻婆豆腐が大好き！」と明かしている。
同投稿ではそのほか複数の写真と共に「次男の卒園式の謝恩会のミーティングがあったり、日曜日の生放送G1だ！フェブラリーステークスの予想をしたり、ロケや撮影があったりと気合いの今週です」と、忙しい日々を送っていることを記している。
この投稿は「めっちゃ美味しそう」「真似したい献立」「愛情たっぷりなのが伝わる」「栄養満点」「カルピスバターが気になる」と反響を呼んでいる。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
◆安田美沙子、家族が好きな料理披露
◆安田美沙子の投稿に「愛情たっぷりなのが伝わる」と反響
