【7位〜12位】2月20日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】牡羊座
総合運：★★★☆☆
人の心を温める会話ができると、あなた自身の心も癒される運気です。少しでも誰かの気持ちを理解できると感じたら、遠慮せずに声をかけてみてください。たくさん共感の言葉をかけるのがポイントです。
恋愛運
あなた自身のことでもふたりのことでも「これからこんなことをしてみたい」という話題を出すといい日です。共感が生まれたり、あなたの魅力が伝わったりして、恋が盛り上がるでしょう。にこにこ笑いながら楽しそうに話して。
実際はそんなに心配しなくてもいいのに、｢お金のことが不安だ…｣と、感じる可能性がある日です。あれこれと計算するよりも、買い物をしたときに少しでも節約してみて。財布の中を整理整頓するのも〇。不安が消えていきます。
ラッキーアイテム：お弁当箱
ラッキーカラー：レッド
【8位】獅子座
総合運：★★★☆☆
新しい知識を得ることを、純粋に楽しめる日です。得意分野や専門分野が違う人と話してみるのがオススメ。また、これまで読まなかったジャンルの雑誌を手に取るのも〇。知識だけでなく、視野もグンと広がっていくでしょう。
恋愛運
過去の恋の相手とは、真逆のタイプに心を奪われそうな恋愛運。先のことはあまり考えず、思い切って接近してみるとgood。あなた自身の中から新たな一面が引き出されて、人間としての魅力がグンとアップするでしょう。
金運
｢行ってみたい｣「体験してみたい｣という好奇心で、お金を使いたくなりそうな日。旅行の申し込みや航空券の手配などは、特に慎重に。｢今日でなければならない理由などない｣と、思っていてください。深呼吸がお金を守る味方です。
ラッキーアイテム：ジーンズ
ラッキーカラー：スカイブルー
【9位】乙女座
総合運：★★☆☆☆
「納得できない」という気持ちが大きくなりそうな日です。心の中に感情を溜め込まず、親友に不満を聞いてもらうといいでしょう。心がスッキリするだけでなく、自分では気づいていなかったことを教えてもらえそうです。
恋愛運
自分で思う以上に、恋の相手に対して感情的になりそうな運気。不満は本人にぶつけず、やや厳しい友達に話してみて。ハッと目が覚める言葉をかけてもらえそう。また出会いは「そのうち、そのうち」と思っているくらいが〇。
金運
使うことよりも貯めることに興味が向く金運です。そして、実際に貯め始めることで、お金との縁をグンと強くできる可能性大！新たな貯蓄計画を立て、小さな一歩でOKですから行動を。人には笑顔を絶やさないのも、運気を生かす秘訣。
ラッキーアイテム：バスグッズ
ラッキーカラー：ボルドー
【10位】蠍座
総合運：★★☆☆☆
行き当たりばったりだったり、その場その場の気分で動いたりしないことが大切な日です。誰と連絡を取るのか、何を済ませておきたいのか、朝のうちに計画を立てましょう。その計画をこなすことで、満足感を得られます。
恋愛運
自分では気づかないうちに、甘い視線を向けられる日。また、無意識のうちに本来の魅力が輝く日でもあります。恋人や恋愛対象になる人から嬉しいことを言われたら、心からの褒め言葉だと信じて。感謝すると恋が進展しそうです。
金運
もっとスムーズに仕事ができるように、もっと能力を高めるために、そう考えて何かを購入すると、お金との縁が一気に強くなる金運です。今、関わっている仕事で、すぐに使える物を選ぶと◎。また、周りとシェアできる物であればベスト！
ラッキーアイテム：ヘアブラシ
ラッキーカラー：グレー
【11位】山羊座
総合運：★☆☆☆☆
あなた自身が「ここにいるとほっとする」と思える場所で、今日はできるだけ長い時間を過ごしてください。すると、自分のいいところが見えてきたり、現状に感謝する気持ちが生まれたりしそう。温かい飲み物も用意するとベスト。
恋愛運
「こう思われたらどうしよう」などと心配せず、思いついたことはどんどん行動に移してOK！すると、恋の相手に魅力的な印象を与えて、大きく一歩前進する可能性大です。余計なプライドを捨ててしまうことも、運気を生かすコツ。
金運
家で過ごしてホッとした気分を味わうことが、お金との縁をグンと強くする運気の日です。できるだけ長い時間、自宅にいるといいでしょう。あれこれとするべきことを詰め込まず、リラックスしているのがポイントです。
ラッキーアイテム：筆ペン
ラッキーカラー：シルバー
【12位】牡牛座
総合運：★☆☆☆☆
誰かの何でもないひと言が、嫌味や皮肉に聞こえてしまうかも。そのような場面では「こう感じる日なんだ」と割り切ってしまいましょう。相手も自分も責めずに受け流していると、運気も人との関係も良好になります。
恋愛運
自分で思う何倍も色っぽい魅力がにじみ出て、恋の相手の心を動かせる日です。ただ、ほかの人にもその魅力が伝わると、誤解が生じて恋の進展が遅くなる可能性も。恋人や好きな人に対してだけ、優しさを見せるように心がけて。
金運
日用品や食費、交際費は、節約モードで過ごすといい日です。お金の使い方が、さらに上手になる発見ができそう。ただ、コンサートや演劇のチケット購入など、アート関連の出費は〇。後から｢買っておいてよかった｣と思えるでしょう。
ラッキーアイテム：キーリング
ラッキーカラー：ライトブルー