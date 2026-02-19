【7位〜12位】2月20日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】牡羊座 総合運：★★★☆☆

人の心を温める会話ができると、あなた自身の心も癒される運気です。少しでも誰かの気持ちを理解できると感じたら、遠慮せずに声をかけてみてください。たくさん共感の言葉をかけるのがポイントです。



恋愛運

あなた自身のことでもふたりのことでも「これからこんなことをしてみたい」という話題を出すといい日です。共感が生まれたり、あなたの魅力が伝わったりして、恋が盛り上がるでしょう。にこにこ笑いながら楽しそうに話して。



金運

実際はそんなに心配しなくてもいいのに、｢お金のことが不安だ…｣と、感じる可能性がある日です。あれこれと計算するよりも、買い物をしたときに少しでも節約してみて。財布の中を整理整頓するのも〇。不安が消えていきます。



ラッキーアイテム：お弁当箱



【8位】獅子座 総合運：★★★☆☆

新しい知識を得ることを、純粋に楽しめる日です。得意分野や専門分野が違う人と話してみるのがオススメ。また、これまで読まなかったジャンルの雑誌を手に取るのも〇。知識だけでなく、視野もグンと広がっていくでしょう。



恋愛運

過去の恋の相手とは、真逆のタイプに心を奪われそうな恋愛運。先のことはあまり考えず、思い切って接近してみるとgood。あなた自身の中から新たな一面が引き出されて、人間としての魅力がグンとアップするでしょう。



金運

｢行ってみたい｣「体験してみたい｣という好奇心で、お金を使いたくなりそうな日。旅行の申し込みや航空券の手配などは、特に慎重に。｢今日でなければならない理由などない｣と、思っていてください。深呼吸がお金を守る味方です。



ラッキーアイテム：ジーンズ



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】乙女座 総合運：★★☆☆☆

「納得できない」という気持ちが大きくなりそうな日です。心の中に感情を溜め込まず、親友に不満を聞いてもらうといいでしょう。心がスッキリするだけでなく、自分では気づいていなかったことを教えてもらえそうです。



恋愛運

自分で思う以上に、恋の相手に対して感情的になりそうな運気。不満は本人にぶつけず、やや厳しい友達に話してみて。ハッと目が覚める言葉をかけてもらえそう。また出会いは「そのうち、そのうち」と思っているくらいが〇。



金運

使うことよりも貯めることに興味が向く金運です。そして、実際に貯め始めることで、お金との縁をグンと強くできる可能性大！新たな貯蓄計画を立て、小さな一歩でOKですから行動を。人には笑顔を絶やさないのも、運気を生かす秘訣。



ラッキーアイテム：バスグッズ



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】蠍座 総合運：★★☆☆☆

行き当たりばったりだったり、その場その場の気分で動いたりしないことが大切な日です。誰と連絡を取るのか、何を済ませておきたいのか、朝のうちに計画を立てましょう。その計画をこなすことで、満足感を得られます。



恋愛運

自分では気づかないうちに、甘い視線を向けられる日。また、無意識のうちに本来の魅力が輝く日でもあります。恋人や恋愛対象になる人から嬉しいことを言われたら、心からの褒め言葉だと信じて。感謝すると恋が進展しそうです。



金運

もっとスムーズに仕事ができるように、もっと能力を高めるために、そう考えて何かを購入すると、お金との縁が一気に強くなる金運です。今、関わっている仕事で、すぐに使える物を選ぶと◎。また、周りとシェアできる物であればベスト！



ラッキーアイテム：ヘアブラシ



ラッキーカラー：グレー

【11位】山羊座 総合運：★☆☆☆☆

あなた自身が「ここにいるとほっとする」と思える場所で、今日はできるだけ長い時間を過ごしてください。すると、自分のいいところが見えてきたり、現状に感謝する気持ちが生まれたりしそう。温かい飲み物も用意するとベスト。



恋愛運

「こう思われたらどうしよう」などと心配せず、思いついたことはどんどん行動に移してOK！すると、恋の相手に魅力的な印象を与えて、大きく一歩前進する可能性大です。余計なプライドを捨ててしまうことも、運気を生かすコツ。



金運

家で過ごしてホッとした気分を味わうことが、お金との縁をグンと強くする運気の日です。できるだけ長い時間、自宅にいるといいでしょう。あれこれとするべきことを詰め込まず、リラックスしているのがポイントです。



ラッキーアイテム：筆ペン



ラッキーカラー：シルバー