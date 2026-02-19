江戸時代後期、19日朝、上伊那郡宮田村で国の登録有形文化財に指定されている住宅を焼く火事がありました。けが人はいませんでしたが、焼けたのは築およそ250年の貴重な建物でした。



19日午前8時半すぎ、宮田村の旧伊那街道沿いにある原茂さんが所有する「恵比寿屋原家住宅主屋」で「屋根や窓から火が出ている」と近所の人から消防に通報がありました。



近所の人は

「2階の座敷みたいなところから火が出ていた」





火はおよそ2時間後に消し止められましたが、国の登録有形文化財に指定されている木造2階建ての住宅を焼きました。宮田村教育委員会によりますと火事があった「恵比寿屋原家住宅主屋」は江戸時代後期、1764年から1772年に建てられ、当時は、宿などとして活用されていました。築およそ250年の建物は現在、住宅として使われていて、おととし3月には宮田宿の貴重な遺構として国の登録有形文化財に指定されていました。Q.地域の大切なもの？近所の人は「そうですね。かなり大切だと思います。何か、切ない」住宅には2人が住んでいましたが、出火当時は外出していてけが人はいませんでした。警察と消防が出火原因などを詳しく調べています。