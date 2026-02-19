スターバックス、誤表記を謝罪 ノンカフェイン表記の「桜 咲くよ ラテ」チョコレートソースに微量のカフェイン
スターバックスが19日、公式サイトを更新。2月19日に発売した「桜 咲くよ ラテ」について、発売当初「ノンカフェイン」と表記していたが、微量のカフェインが含まれることが判明したと説明。誤表記を謝罪した。
【写真】桜満開！誤表記があった「桜 咲くよ ラテ」
発表で「『ノンカフェイン』表記の訂正に関するお知らせ」とし、「全国のスターバックスの店舗で、2月18日に発売いたしました『桜 咲くよ ラテ』につきまして、発売当初『ノンカフェイン』と表記しておりましたが、トッピングの桜アートに使用しているチョコレートソースに微量のカフェインが含まれることが判明いたしました」と説明。「誤った表記によりお客様にご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
表記については「現在、各媒体における当該表記の修正を順次進めております」と説明。続けて「カフェインを控えるようご指示を受けているお客様や、カフェインに敏感なお客様で、ご不安のある方はお客様相談室またはご購入店舗までご相談ください」と連絡先を案内した。
最後に「今後はこのようなことのないよう、表示管理のより一層の強化に努めて参ります。 お客様には誤った情報によりご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます」と、改めて謝罪した。
